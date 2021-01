Fallece Don Sutton, leyenda de los Dodgers

LOS ANGELES.- Don Sutton, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, quien llegó al Salón de la Fama y que fue protagonista habitual de la rotación del equipo desde la era de Sandy Koufax hasta la de Fernando Valenzuela, falleció este martes a los 75 años de edad.

El Salón de la Fama del Beisbol informó que Sutton falleció en su residencia de Rancho Mirage, California, tras una larga lucha contra el cáncer.

Los Bravos de Atlanta, equipo para el que Sutton trabajó como comentarista durante años, señaló que el ex pelotero murió mientras dormía.

Cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, Sutton ostentó una foja de 324-256 en su carrera, con una efectividad de 3.26.

Lanzó por los Dodgers, Astros de Houston, Cerveceros de Milwaukee, Atléticos de Oakland y Angelinos de California. Volvió a los Dodgers en 1988 para cumplir una última temporada.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of Hall of Famer and Dodger all-time great Don Sutton. Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/RArUeoiBB1

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) January 19, 2021