Fallece Denny Laine miembro fundador de Moody Blues y Wings de Paul McCartney

Su muerte se produce casi exactamente 50 años después del lanzamiento del aclamado álbum “Band On the Run” de McCartney

NUEVA YORK. — Denny Laine, cantante, compositor y guitarrista británico, fundador de Moody Blues y más tarde compañero de Paul McCartney en Wings, la banda solista del ex Beatle, murió a los 79 años.

Laine, quien fue incorporado hace cinco años en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Moody Blues, murió el martes en Naples, Florida. La causa fue una enfermedad pulmonar intersticial, según un anuncio de su esposa, Elizabeth Hines, en la página de Instagram de Laine.

Su muerte se produce casi exactamente 50 años después del lanzamiento del aclamado álbum “Band On the Run” de McCartney, en el que Laine tocaba la guitarra y hacía coros. El martes, McCartney publicó un homenaje a Laine en Instagram, calificándolo como un “gran talento con un fino sentido del humor”.

“Nos habíamos distanciado, pero en los últimos años logramos restablecer nuestra amistad y compartir recuerdos de nuestros tiempos juntos”, escribió McCartney.

El nombre de pila de Laine era Brian Frederick Arthur Hines y lo cambió a su nombre artístico cuando era adolescente, en parte para rendir homenaje al cantante Frankie Laine.

En 1964, cuando cumplió 20 años, se unió a Ray Thomas y Mike Pinder para formar Moody Blues y cantó el éxito principal del grupo, “Go Now”. Los Moody Blues tuvieron problemas para igualar su éxito inicial, y en 1967 Laine se marchó del grupo, siendo reemplazado por Justin Hayward. Moody Blues recurrió después a sonidos ambiciosos y de influencia clásica como en “Nights in White Satin” y otras canciones.

Laine trabajó como solista y con grupos como Electric String Band y Ginger Baker’s Air Force antes de que McCartney, a quien había conocido durante su tiempo con Moody Blues, lo incorporara en Wings.

Fundada en 1971, un año después de que los Beatles se separaron, Wings pasó por varios cambios de integrantes durante la década siguiente, con Laine, McCartney y la esposa de McCartney, Linda siendo los únicos que permanecían. Los sencillos número uno de la banda, la mayoría de ellos escritos por McCartney, incluyen “My Love”, “Listen to What the Man Said” y la canción principal de “Band On the Run”. Laine ayudó a escribir “Mull of Kintyre”, que vendió millones de copias.

McCartney disolvió Wings poco después de que Laine se fuera del grupo a principios de la década de 1980, pero Laine contribuyó a los álbumes “Tug of War” y “Pipes of Peace” de McCartney y añadió coros a “All Those Years Ago”, el homenaje de George Harrison al fallecido John Lennon.

Laine continuó de gira y grabando en los últimos años, incluido su álbum “The Blue Musician”.