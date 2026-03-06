Fallece artista mexicano Pedro Friedeberg, creador de la icónica ‘Mano-Silla’, a los 90

Friedeberg creó un mundo surreal, barroco y colorido a partir de los diseños geométricos que pintaba a mano. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El artista y diseñador mexicano Pedro Friedeberg, creador de la emblemática “Mano-Silla” y considerado el último representante del movimiento surrealista mexicano, falleció el jueves a los 90 años.

Sus familiares informaron que su deceso ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz”, señalaron en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso”. No se precisaron las causas de su deceso.

Friedeberg creó un mundo surreal, barroco y colorido a partir de los diseños geométricos que pintaba a mano. Pero fue la “Mano-Silla” presentada por primera vez en París en 1962, la que le dio celebridad y con la que terminó desarrollando una relación de “amor-odio” por ser su obra más solicitada, incluyendo coleccionistas como el músico estadounidense Lenny Kravitz, quien la mostraba orgulloso en el video de su canción “TK421”.

“Me encanta ese artista, me encanta esa silla, se me hace totalmente icónica, la he tenido en mis casas en Miami, en Nueva York, en París, es una pieza muy importante para mí”, resaltó Kravitz en una conferencia de prensa en la Ciudad de México en 2024.

Friedeberg, nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936. Desde niño emigró a México y estudió arquitectura. Su carrera artística comenzó en 1959 impulsado por los artistas Remedios Varo y Mathias Goeritz.

En 1961 fundó el grupo de Los Hartos con Goertiz, José Luis Cuevas, Chucho Reyes, Ida Rodríguez Prampolini y Alice Rahon, quienes, de acuerdo con su página oficial, “se manifestaron en contra de la pretensión de la grandeza del arte moderno en general, el individualismo exagerado y la firma del artista que se toma muy en serio a sí mismo”. Formó parte igualmente del movimiento de la Ruptura.

Su obra se expuso en Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra y en las bienales de París, Sao Paulo, Montevideo y Medellín. También fue presentada en el Museo Nacional de Diseño de Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Houston, el LACMA de Los Ángeles y en el Museo de Arte Moderno y el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Junto con el artista Xavier Girón fundó la galería La Chinche en 1979. En 2012 fue condecorado con la Medalla de Bellas Artes de México. Por años tuvo su estudio en la colonia Roma de la capital mexicana.

Friedeberg fue retratado en el documental “Pedro” de Liora Spilk Bialostozky en el que a pesar de su lado arisco, el artista lograba compartir su mundo y hacer reír a al público.

En el documental él mismo calificaba su obra como “Neo Kitsch Barroco” y a pesar de que su arte parece digital, era realizado totalmente de manera análoga con regla, compás, pinceles, tinta y pintura.

“Hay una absoluta congruencia consigo mismo y una incongruencia con todo lo demás”, dijo Spilk en entrevista con The Associated Press en 2023. “Es una imposibilidad que siga existiendo Pedro Friedeberg en el mundo de hoy”.

El arte de Friedeberg se mantenía en boga hasta sus últimos años, figuró en la fábrica de la cerveza Corona, en la Ciudad de México, en formato de anuncio espectacular y en la portada de “Sonidos de Karmática Resonancia”, de la banda mexicana de rock Zoé lanzado en 2021.

Le sobreviven sus hijos Diana y David, así como su esposa Carmen Gutiérrez.