Falla más de dos horas app móvil de Citibanamex

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación móvil de Citibanamex presentó esta noche problemas para ingresar, por lo que no se podían consultar saldos ni realizar transferencias, reportaron usuarios en redes sociales.

Al intentar acceder a la app aparecían leyendas como «Revisa tu conexión y vuelve intentarlo» o una serie de números y letras incomprensibles.

«¿Por qué no funciona la app? me depositaron y no puedo ver si llego ese dinero para confirmar», se quejó un usuario en Twitter.

«@Citibanamex no puedo ingresar ni a la app ni a BancaNet. No es mi conexión y por más que intento no puedo», agregó otra usuaria.

El banco dijo a sus clientes que la app está presentando algunas intermitencias.

«Estimado cliente, estamos presentando algunas intermitencias en Citibanamex Móvil, como alternativa puedes realizar tus consultas en BancaNet, Audiomático y cajeros automáticos.

«Lamentamos los inconvenientes generados», informó en la misma red social.

Poco después de las 10:00 de la noche, a través de sus redes sociales Citibanamex invitó a sus usuarios a acceder nuevamente a sus aplicaciones afirmando que el problema se había solucionado.