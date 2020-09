Falla AMLO a fronterizos

Representantes de sectores productivos consideran que hasta ahora no se han cumplido los compromisos ofrecidos a la frontera norte.[Reynaldo García / LÍDER INFORMATIVO]

NUEVO LAREDO, TAM.- En casi dos años como presidente de México, AMLO acumula varios compromisos con la frontera norte y Nuevo Laredo, como homologar los precios de combustibles, descentralizar la AGA y establecer la Zona Libre.

Para hoy, Andrés Manuel López Obrador rendirá su segundo informe de gobierno y hablará sobre el serio entorno económico que enfrenta el país, y representantes de sectores productivos consideran que hasta ahora no se han cumplido los compromisos ofrecidos a la frontera norte desde que asumió como presidente de la república en diciembre del 2018.

El analista financiero, Alberto De León Casso, dijo que debe considerarse siempre que la aduana de Nuevo Laredo recauda más IVA que cualquiera de las aduanas, tanto terrestres como marítimas., por lo tanto, no se le debe regatear o negar nada, y son varios los temas que ofreció el gobierno federal pero no se materializaron para la frontera norte, como tener la Zona Libre. López Obrador firmó el decreto puesto en vigor desde el 1 de enero de 2019, con tres características principales, como reducir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde 16% a 8%; una disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 a 20%; y precios competitivos de los combustibles, similares a los que se existen en el sur de Estados Unidos.

También en enero del 2019,el gobierno federal estableció la Zona Libre en el norte del país con el propósito de dar un fuerte incentivo para que las empresas se trasladen a la región norte, para crear un escenario similar al que vivió la zona del Bajío, donde se instalaron varias compañías del sector manufacturero, sin embargo, se afi rma que no llegaron las inversiones.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, explicó que los precios de los combustibles no se igualaron en la frontera norte de México con los precios de Estados Unidos, lo que se conoce como homologación, un esquema considerado como positivo porque permitió a los dueños de las estaciones de servicio competir por varios años.

Al transcurrir los meses y al no homologarse como se ofreció, el sector gasolinero de la frontera norte optó por no insistir porque quedó claro que el gobierno federal decidió otro esquema, que permite que efectivamente los precios de los combustibles en la frontera norte sean inferiores a los precios del resto del país; Palos Morales puntualizó que la homologación no existe.

En cuanto a la descentralización de la Administración General de Aduanas (AGA) hacia Nuevo Laredo, sectores consultados comentaron que no tienen información reciente, y precisaron que desde que Ricardo Peralta Saucedo fue removido de la AGA en mayo del 2019 el tema no ha avanzado.

El proyecto de trasladar las instalaciones y al personal de la AGA hacia Nuevo Laredo es parte de un plan del gobierno federal para ejecutarse a mediano o largo plazo, que consiste en cambiar las sedes de varias dependencias federales actualmente localizadas en la Ciudad de México hacia diferentes ciudades del país. El traslado de la AGA a la ciudad contempla varias opciones de lugar, como las instalaciones de Antigua Aduana ubicadas en avenida César López de Lara y el edificio curvo del Puente Internacional 1.