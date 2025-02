Exreportera de Fox Sports acusa a un alto ejecutivo de agresión sexual

Esta foto sin fecha proporcionada por el bufete de abogados Ayazi Abney APC muestra a la ex reportera y presentadora de Fox Sports Julie Stewart-Binks. (Scott McDermott vía AP)

Una exreportera y conductora de Fox Sports presentó el viernes una demanda contra la cadena televisiva y el prominente ejecutivo Charlie Dixon, a quien acusa de agredirla sexualmente después de convencerla de subir a su habitación de hotel para discutir los planes del Super Bowl en 2016.

Julie Stewart-Binks añade en su demanda que fue despedida de su trabajo por resistirse.

En la querella interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la exreportera afirma que se sintió inspirada para hablar después de que una exestilista de Fox Sports presentó una demanda el 5 de enero, denunciando que un exconductor había hecho repetidos acercamientos sexuales no deseados hacia ella y que Dixon la había manoseado.

Andrew Fegyveresi, portavoz de Fox, dijo en un correo electrónico que las denuncias fueron investigadas.

“Estas acusaciones son de hace más de ocho años”, indica su correo electrónico. “En ese momento, contratamos a una firma externa para investigar y abordamos el asunto basándonos en sus informes”.

Fegyveresi no respondió a una solicitud de comentarios sobre lo que encontró la investigación.

The Associated Press generalmente no identifica a quienes dicen haber sido agredidos sexualmente o sometidos a abuso, a menos que hayan dado permiso para identificarlos. Los abogados de Stewart-Binks dijeron que ella daba permiso a la AP para usar su nombre.

Stewart-Binks cubrió fútbol y hockey en Canadá y se mudó a Los Ángeles en 2013 para unirse al equipo de Fox Sports 1, según la demanda. Fue invitada a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 como presentadora y regresó para informar sobre los Kings de Los Ángeles de la NHL, los playoffs de la Copa Stanley y las selecciones nacionales de fútbol masculino y femenino de Estados Unidos.

En el otoño de 2014, fue la principal reportera de campo para los Ducks de Anaheim.

Jamie Horowitz se convirtió en presidente de Fox Sports en mayo de 2015 y contrató a Dixon dos meses después para ser el vicepresidente ejecutivo de contenido, según la demanda.

“Los dos tenían el poder de elegir quién aparecería en cámara para los canales”, añade.

En la antesala del Super Bowl de 2016, se estaban realizando planes para el programa “Jason Whitlock’s House Party By the Bay” y se le dijo a Stewart-Binks que iba a aparecer en el programa, según la demanda. La noche antes de su reunión con el equipo del programa, recibió un mensaje de texto de Dixon pidiéndole que se encontrara con él en su hotel.

Dixon le dijo que necesitaban hablar sobre el programa, y luego comenzó a reprenderla, al enfatizar que no quería que ella fuera al Super Bowl porque no era “divertida, interesante ni talentosa”. Le aseguró que no era “capaz de manejar grandes momentos en la televisión” y que la gente solo miraría si ella se subía al bar y se quitaba las prendas superiores”, según la demanda.

Mientras Stewart-Binks se esforzaba por encontrar una respuesta que demostrara su talento, Dixon la invitó a su habitación de hotel para ver la vista desde su balcón, según la demanda. Ella accedió, aunque de mala gana.

Pero una vez en el balcón, Dixon la empujó contra la pared, le sujetó los brazos, presionó su cuerpo contra el de ella e intentó meter la lengua en su boca, señala la denuncia.

Stewart-Binks lo empujó y huyó de la habitación, según la demanda. No dijo nada al respecto en la reunión del equipo del Super Bowl al día siguiente y se confirmó que aparecería en el programa de Whitlock.

Sin embargo, le dijeron que tenía que confrontar al ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, Ron Gronkowski, sobre la estadía del jugador en un bar desnudista en su época universitaria.

Ella se resistió a la idea de pedirle que hiciera sus movimientos de “Magic Mike”, pero después de los comentarios de Dixon la noche anterior, quería demostrar que podía ser divertida, así que pidió un baile erótico, según la demanda.

Stewart-Binks dijo que enfrentó una reacción inmediata en las redes sociales de personas que decían que estaba causando un retroceso a las mujeres con sus actos.

“Siguiendo las indicaciones de Fox, Stewart-Binks permaneció en silencio hacia el exterior, aunque la agresión de Dixon y la representación de los medios de comunicación sobre ella tuvieron un profundo impacto emocional y la dejaron llorando gran parte del tiempo”, indica la demanda.

Desde que dejó Fox Sports, Stewart-Binks ha trabajado para muchos medios de comunicación, incluidos ESPN, CBS Sports, NBC Sports y TNT. También fue corresponsal de la CBC en Canadá durante su cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.