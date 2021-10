Explota Panini contra familia de Luna

Al parecer, la ex Lavandera ya está cansada de ser vista como "La Mala del Cuento", por lo que a través de un en vivo, compartió su sentir sobre todo lo que ha dicho la familia de su ex compañera.

Panini (der.) dijo que no le tiene miedo a la familia Luna.. [ Foto: Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO .-Karla Panini se le fue directo a la yugular a la familia de la fallecida Karla Luna en un video que subió a sus redes sociales.

Y es que, tras recientes declaraciones de Érika Luna, sobre que no han podido ver a las niñas que su hermana procreó con Américo Garza, quien actualmente sostiene una relación con Panini, esta última explotó.

«Yo no le debo nada ni al país de México, ni al mundo, ni le debo mucho menos nada a esa familia de vividores que por desgracia siguen luchando con la supuesta causa de defender a dos niñas», expresó.

Incluso comentó que a la familia Luna le han pagado para que digan chismes de ella y Américo, por lo que ya se cansó de esa situación.

«Si no habíamos hablado antes no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente, que le gusta andar en líos y le gusta andar en chismes porque les pagan.

«La gente inteligente ya se dio cuenta. La gente que sigue de zombi no se ha dado cuenta de que sacan un beneficio, que hay dinerito de por medio. Como hay dinerito, no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores», comentó en un Instagram Live.