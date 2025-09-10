Explosión de camión con gas en Ciudad de México deja 57 heridos

La volcadura del vehículo provocó incendio que afectó a 18 autos; 19 lesionados permanecen graves y la Fiscalía investiga el accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra de personas heridas por la explosión de un camión con gas ocurrida el miércoles en una concurrida avenida de la Ciudad de México ascendió a 57, informaron las autoridades.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó a la prensa que el incendio generado por la explosión causó quemaduras de segundo y tercer grado a los lesionados, de los cuales 19 están en situación grave y fueron trasladados a diferentes hospitales. No se han reportado fallecidos de momento por el hecho.

🚨Explota pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia en Calzada Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa. Esto provocó un importante incendio que al momento deja 19 personas lesionadas por quemaduras. pic.twitter.com/OtLJrL7dE1 — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) September 10, 2025

La funcionaria indicó que equipos de emergencia se trasladaron hacia el Puente de la Concordia, en el oeste de la capital, para sofocar el incendio, que fue controlado tiempo después.

La secretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que el vuelco del camión —por motivos que se desconocen—cargando 49.500 litros de gas licuado ocasionó la explosión y el posterior incendio. Otros 18 vehículos y una moto que estaban en la vía también resultaron afectados por la detonación.

La Fiscalía capitalina inició las investigaciones para determinar que causó el accidente.

Según imágenes de medios de comunicación locales, los bomberos lograron sofocar el incendio del vehículo.