Exploran moda y psicoanálisis en exhibición ‘Dress, Dreams & Desire’ del FIT

La muestra reúne cien piezas de diseñadores que reflejan deseo, inconsciente y simbolismo, abordando desde símbolos fálicos hasta la moda como armadura

Varias piezas de moda se exhibirán durante una vista previa de prensa para la exposición "Dress, Dreams and Desire: Fashion and Psychoanalysis" (Vestido, sueños y deseo: moda y psicoanálisis) el martes 9 de septiembre de 2025, en el Museo FIT de Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

NUEVA YORK.- ¿Moda y Freud? Desde sombreros de copa hasta tacones de aguja, corsés, vestidos entallados, lo que elegimos ponernos se interpreta a través del lente del psicoanálisis en una nueva exhibición que ha tardado cinco años en realizarse.

Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology (FIT), curó cerca de 100 piezas de diseñadores para ofrecer una especie de mapa entre la moda y aspectos como la mente inconsciente, la necesidad de armadura y el atractivo del deseo.

Y señaló durante un recorrido por la exhibición un día antes de la apertura del miércoles que el propio Freud era un fashionista, con trajes de estilo inglés hechos con los mejores materiales y confeccionados a la perfección.

Aunque Steele, de 69 años, nunca ha pasado tiempo en el diván de un psicoanalista, se ha sentido intrigada por la interacción de la práctica con la moda durante bastante tiempo.

“Desde que estaba en la escuela de posgrado, cuando comencé a centrarme en la historia de la moda, me pareció que a pesar de todos los callejones sin salida y los problemas reales con el psicoanálisis, proporcionaba pistas para explicar el poder y el atractivo de la moda, así como la hostilidad que se dirige hacia la moda”, expresó.

A continuación, algunos puntos destacados de la exhibición, “Dress, Dreams & Desire: Fashion and Psychoanalysis” (Vestido, Sueños y Deseo: Moda y Psicoanálisis), que se presenta en el museo del FIT del 10 de septiembre al 4 de enero. Steele escribió un libro complementario que será publicado en noviembre.

El padre del psicoanálisis como amante de la moda

El historiador Peter Gay escribió una vez: “Todos hablamos Freud, lo sepamos o no”. Con la moda ocurre lo mismo.

Como señala la exhibición, Marc Jacobs lanzó un vestido simple en 1990 llamado “Freudian Slip”. Estaba adornado con la imagen de Freud. John Galliano creó una colección para Dior llamada “Freud o Fetiche” en 2000. Fue una exploración de la fantasía sexual.

“Estoy tratando de simbolizar lo que el fetichismo evoca en la psicología de la vestimenta”, comentó Galliano en las notas de su colección.

Mientras tanto, Prada debutó con una película en el Festival de Cine de Cannes en 2012 titulada “A Therapy”. Fue dirigida por Roman Polanski y presenta a Helena Bonham Carter como paciente y a Ben Kingsley como psicoanalista. En un momento, el analista se pone el abrigo de piel de su paciente y se mira en un espejo mientras escuchamos que ella pregunta: “¿Qué significa todo esto?”

Espejos y Schiaparelli

La exhibición incluye una chaqueta corta de terciopelo negro que Elsa Schiaparelli creó en 1938. Se llama “Salón de los Espejos”, por los espejos de oro y plata que crean una ilusión óptica en el pecho con lentejuelas de vidrio y botones que evocan bustos clásicos.

Fue una meditación sobre cómo las mujeres eran percibidas culturalmente.

Steele dijo que la chaqueta a veces se ha interpretado como un reflejo de la “etapa del espejo” del psicoanalista francés Jacques Lacan sobre el desarrollo de la imagen corporal. Un bebé se mira en un espejo, según la teoría, y ve a una persona completa en lugar de una colección de partes fragmentadas. Pero la totalidad, creía Lacan, es una ilusión.

Schiaparelli, quien murió en 1973, habló sobre la mirada de una madre como el primer espejo de un niño, y cómo su propia madre a menudo la declaraba fea hasta el punto de que a veces no se reconocía en un espejo.

Símbolos fálicos

Freud estaba muy interesado en los símbolos fálicos, especialmente en sueños y contextos culturales amplios.

Tenemos sombreros de copa y tacones de aguja, las representaciones fálicas definitivas en la moda, dijo Steele. La exhibición explora el deseo y la sexualidad, incluida la idea de la “mujer fálica”. Steele incluyó uno de los vestidos de “sujetador cónico” de Jean Paul Gaultier, un estilo adoptado por Madonna en su momento con conos, o balas, sobresalientes en el pecho.

Freud ciertamente no inventó el concepto de símbolos fálicos o símbolos sexuales femeninos.

“Estos han existido durante milenios en todas partes, desde la antigua Roma hasta la antigua India, pero él los veía como una parte crucial del inconsciente individual humano”, manifestó Steele.

El cuerpo desnudo

Freud veía la ropa como una escapatoria para que las mujeres eludieran la idea de la desnudez como algo vergonzoso. Es una idea que se desarrolla en las pasarelas hoy en día. Una réplica del famoso vestido verde escotado de Versace que Jennifer Lopez usó en los Grammy de 2000 está en la exhibición. Los vestidos desnudos luego proliferaron en alfombras rojas y desfiles de moda.

“Una de las ideas de Freud era que la gente quería mostrar sus cuerpos desnudos y sus genitales”, dijo Steele.

Comenzó con un poco de escote y brazo en vestidos de noche, pasando a un toque de piernas en los años 20 y espaldas desnudas en los años 30.

El psicólogo y psicoanalista británico John Flügel y, más tarde, el historiador de la moda James Laver en los años 30 se preguntaron si las zonas erógenas en la moda cambiaban para mantener la mirada masculina. No es así, dijo Steele.

El Código Hays fue un culpable más probable en algunos casos. Desde 1934 hasta 1968, las pautas impuestas por la organización Motion Picture Producers and Distributors of America dictaban lo que se podía y no se podía mostrar en pantalla.

La idea de las espaldas como sexy, por ejemplo, evolucionó precisamente porque se mostraban, dijo Steele.

La moda como una segunda piel

A menudo se refiere a la moda como una segunda piel. En la segunda de las dos salas de la exhibición, los curadores demuestran cómo es mucho más.

Lo que vestimos, dijo Steele, “puede sostenerte como un abrazo. Puede protegerte como una armadura. Y puede sexualizarte, ya sea enmarcando partes del cuerpo desnudo o enfatizando, por ejemplo, las curvas y los músculos del cuerpo”.

No busques más allá de un bustier de cuero rojo de Issey Miyake de 1983, o un vestido de Rei Kawakubo que demuestra su uso de estructuras que encierran arquitectónicamente el cuerpo.

El psicoanalista francés contemporáneo Pascale Navarri, citado en la exhibición, lo dijo de esta manera: “Lo que la apariencia de la moda expone es, simultáneamente, nuestra vulnerabilidad sobre ser vistos y no ser vistos”.