Exitosa Jornada de Vacunación Drive Thru Municipal reúne a más de 500 inmunizados

Acudieron para protegerse contra enfermedades respiratorias estacionales

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Jornada de Vacunación Drive Thru organizada por el Gobierno Municipal resultó un éxito rotundo al recibir a más de 500 personas que acudieron para protegerse contra enfermedades respiratorias estacionales.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, decenas de vehículos circularon frente a la explanada del monumento a Fundadores, donde niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores aprovecharon este servicio ágil y seguro.

Durante esta edición se aplicaron 486 dosis contra la influenza y 100 vacunas contra el neumococo, reflejo de la alta participación ciudadana y del compromiso de la autoridad municipal por acercar servicios de salud preventiva a la comunidad.

Esta fue la tercera Jornada de Vacunación Drive Thru del año, consolidando un programa que se ha posicionado como una herramienta eficaz para ampliar la cobertura y evitar aglomeraciones.

En conjunto, las tres jornadas han permitido proteger a más de 2 mil 300 personas de todas las edades. El sábado 18 de octubre se aplicaron 702 vacunas contra la influenza; el sábado 8 de noviembre, 1,070 más; y en la jornada de este sábado 29 de noviembre se sumaron 486 dosis adicionales contra la influenza y 100 contra neumococo. En total, se han aplicado 2 mil 358 vacunas, lo que demuestra la excelente respuesta de la ciudadanía y la efectividad del esquema implementado por el Gobierno Municipal.

Con estas acciones, la administración refrenda su compromiso de seguir promoviendo la prevención y el bienestar de todas las familias, especialmente en temporada invernal, donde la vacunación es un elemento clave para cuidar la salud pública.

