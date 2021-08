Exigirán vacuna o prueba negativa de Covid-19 para los Emmy

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión indicó que sólo podrán asistir a las galas de los Premios Primetime Emmys y Premios Creative Arts Emmy del próximo mes aquellas personas que proporcionen una prueba negativa de Covid-19 con que ya estén vacunados.

De acuerdo con Deadline, las ceremonias de este año se limitarán a invitar únicamente a sus nominados y a un invitado por cada uno de ellos debido al despunte de contagios que se ha dado este verano por la variante Delta del virus.

La Academia ha trabajado con los funcionarios de salud de Los Ángeles para agilizar los planes de sus próximos eventos, que serán tres galas para los Creative Arts, a realizarse entre el 11 y el 12 de septiembre, y los Primetime, para el 19 de septiembre.

Se espera que los cuatro eventos se lleven a cabo en una carpa con aire acondicionado en el Event Deck en LA LIVE, un lugar que se encuentra directamente detrás del Microsoft Theatre.

El organismo que realiza estos premios también indicó que moverá las categorías Serie Sketch de Variedades Sobresaliente y Especial de Variedades Sobresaliente a la transmisión del Primetime Emmy, a pesar de que se habían anunciado previamente como categorías de los Creative Arts.

Las galas de los Creative Arts se editarán en un solo programa que se transmitirá el 18 de septiembre en FX, y los Primetime Emmy se transmitirán en vivo el 19 de septiembre a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos.

