Excluye España jugadores madridistas en convocatoria para Mundial 2026

Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal tras anotar en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2024. (AP Foto/Matthias Schrader)

Nico Williams con su compañero de la selección de España Lamine Yamal tras anotar en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra el domingo 14 de julio del 2024. (AP Foto/Matthias Schrader)

MADRID.- La selección de España para el Mundial no incluye jugadores del Real Madrid por primera vez, aunque los delanteros lesionados Lamine Yamal y Nico Williams fueron incluidos en la lista del lunes.

Lamine y Williams sufrieron lesiones musculares en las piernas en el último mes . Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente espera que estén en condiciones para el inicio del principal evento del fútbol.

“No vamos a acelerar ningún proceso, estamos coordinados con los clubes”, expresó De la Fuente. “La información que tenemos es que todos estarán listos para el primer o el segundo partido. Siempre quieres ser prudente, pero si hay un momento en el que los jugadores pueden querer asumir riesgos es en el Mundial”.

La presentación de la convocatoria se hizo con un video que incluyó al rey Felipe VI de España y a otros ciudadanos anunciando los nombres.

Los defensores Dean Huijsen y Álvaro Carreras estaban entre los jugadores del Madrid que aspiraban a un lugar en la convocatoria de España, pero quedaron fuera.

“No miro los clubes, son jugadores de la Selección”, indicó De la Fuente. “Lo único que quiero es que estén orgullosos de representar a la selección. No lo miro como quizá lo miren los aficionados”.

El Madrid tendrá jugadores en el Mundial con otras selecciones, entre ellos el francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinícius Júnior y el inglés Jude Bellingham.

El Madrid encadenó su segunda temporada seguida sin un título importante, mientras que el Barcelona, campeón de la liga española, aportó ocho jugadores a la convocatoria de España.

El mediocampista del Barcelona Fermín López, que este mes sufrió una fractura en el pie derecho, quedó fuera de España, como se esperaba. Otros jugadores no convocados por De la Fuente incluyeron a los veteranos Álvaro Morata, Dani Carvajal, Isco y Marco Asensio.

El mediocampista Mikel Merino, que solo jugó una vez con el Arsenal desde que se lesionó el pie en enero, regresó a la convocatoria. También fue incluido, pese a una lesión este año, el mediocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz.

Gavi, que se perdió la Eurocopa 2024 por una lesión de rodilla, fue convocado para un mediocampo que también incluirá a su compañero del Barcelona Pedri. Otro jugador del Barcelona que irá es el defensor de 19 años Pau Cubarsí.

La preparación de España comenzará el sábado. Disputará partidos de preparación contra Irak el 4 de junio y Perú el 9 de junio.

El campeón europeo inicia su campaña del Grupo H contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se mide con Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y con Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México. La Roja busca su segundo título mundial.

La Roja se recuperó de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al ganar la Eurocopa 2024 en Alemania. También ganó la Liga de Naciones de 2023 y fue subcampeona detrás de Portugal en la edición de 2025.

España no ha superado los octavos de final en el Mundial desde su único título en 2010.