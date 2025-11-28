Evitan tragedia al incendiarse vehículo con dos niñas en estacionamiento de Soriana

NUEVO LAREDO, TAM.- Una familia, entre ellos dos niñas menores de edad, estuvo en grave riesgo luego de que su vehículo comenzara a incendiarse en el estacionamiento de la tienda Soriana Revolución, ubicada en las avenidas Eva Sámano y Revolución. El incidente fue reportado al 9-1-1 la tarde de este jueves.

Al arribar al sitio, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos localizaron un Buick LeSabre del que salía humo desde el asiento trasero. El auto era conducido por Abigail, de 24 años, quien viajaba con sus hijas, ambas pequeñas, al momento del siniestro.

La madre relató que acababa de estacionarse cuando su hija de 7 años le advirtió que el asiento trasero estaba “muy caliente”. De inmediato detuvo la marcha y descendió con las niñas, una acción que evitó que resultaran lesionadas.

Pocos segundos después de abandonar el vehículo, comenzó a salir humo con mayor intensidad, lo que evidenció el peligro inminente en el que se encontraban las menores y su madre.

El reporte indicó que el fuego fue causado por un corto circuito en el acumulador, ubicado debajo del asiento trasero, lo que pudo haber derivado en un incendio mayor de no actuar a tiempo.

Personas que se encontraban en el área ayudaron a la joven madre utilizando extinguidores para sofocar las llamas antes de que alcanzaran el resto de la unidad.

El personal de Protección Civil y Bomberos desconectó el acumulador y realizó una inspección completa para descartar riesgos adicionales, señalando que la familia tuvo suerte de reaccionar a tiempo ante una situación que pudo tener consecuencias graves.