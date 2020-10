Evita el Covid-19, no salgas en ‘Noche de Brujas’: Rivas

NUEVO LAREDO,TAM.-Una vez más, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar hizo un riguroso llamado a la ciudadanía neolaredense de quedarse en casa este sábado de ‘Noche de Brujas’ y 1 y 2 de noviembre ‘Día de Muertos’, para evitar un repunte en los contagios por Coronavirus

“El llamado es no abras la puerta a una posibilidad para que ingrese el virus y pongas en riesgo la salud de quienes están dentro de una casa, y si aquel que a pesar de todo aún no está consciente y piensa salir, que tenga en cuenta que va a tocar la puerta y no sabe en cual hogar ya está el virus dentro y pueda salir contagiado y se genere un rebrote”, dijo.

Agregó que es momento de tomar en serio las medidas sanitarias para evitar en la ciudad más contagios de Covid-19, que puede regresar al cierre total de tiendas comerciales, centros laborales y restaurantes.

“Es lo que a toda costa no queremos que suceda. Vemos con preocupación cómo en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y en la Ciudad de México se ha empezado a detectar un rebrote y ya planean regresar el semáforo a rojo y del cierre completamente de toda actividad comercial y económica, eso es lo que queremos evitar nosotros aquí”, refirió.

Destacó que la solución es muy clara y sencilla, y está en la misma ciudadanía el acatar las disposiciones que emite la Secretaría de Salud en Tamaulipas, así como evitar salir en estos días de gran movimiento de personas.

Concluyó diciendo que entre más se cuide la persona y cuide a su familia, crea un blindaje y se evita la circulación del Coronavirus en las calles, lo cual llevaría a Nuevo Laredo a una ciudad más segura en materia de salud.