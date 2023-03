‘Everything’ triunfa con siete galardones en los Spirit Awards 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- La gran triunfadora de la noche de los Film Independent Spirit Awards 2023 fue “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once), llevándose siete preseas incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actuación Protagónica, perfilándose como una de las favoritas para llevarse la máxima presea de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el próximo 12 de marzo.

La ceremonia comenzó en la bahía de Santa Mónica, California, con la bienvenida del anfitrión el comediante estadounidense Hasan Minhaj, quien señaló que por primera vez en la historia de estos premios, las categorías no tenían divisiones de género, es decir, “no importa si eres hombre, mujer, tu tamaño, color, o que tan ardiente eres”, dijo en tono de broma.

Desde la premiación de las primeras categorías, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, comenzó con su buena racha, ya que el actor Ke Huy Quan se llevó la categoría a Mejor Actuación de Reparto. Con mucha emoción Stephanie Hsu recibió el premio a Mejor Actuación Revelación, lo que representó para ella el primer reconocimiento a su carrera.

Pero sin duda alguna la reina de la noche fue Michelle Yeoh, quien se alzó con la presea a Mejor Actuación Protagónica, llevándose además los aplausos de los presentes, más un gran abrazo de Jamie Lee Curtis, su compañera de reparto, a quien le respondió al subir el escenario con la señal de corazón que la estrella de Halloween hizo durante toda la ceremonia.

El resto de los premios para esta película fueron Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión, recogidos por sus creadores, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, lo que representa para ellos su primer gran triunfo en la industria cinematográfica. La categoría la Mejor Edición fue para Paul Rogers, quien entre sus trabajos se cuentan You Cannot Kill David Arquette (2020) y The Death of Dick Long (2019).

LISTA DE GANADORES

Mejor largometraje:

“Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor director:

“Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actuación principal:

Michelle Yeoh – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actuación de apoyo:

Ke Huy Quan – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor Actuación Revelación:

Stephanie Hsu – “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor Primer Guión:

“Emily the Criminal” – John Patton Ford

Mejor Ópera Prima:

“Aftersun”

Premio John Cassavetes (Otorgado a la mejor película realizada por menos de $1,000,000):

“The Cathedral”

Mejor Fotografía:

“Tár” (Focus Features) – Florian Hoffmeister

Mejor documental:

“All the Beauty and the Bloodshed”

Mejor edición:

“Todo en todas partes al mismo tiempo” – Paul Rogers

Premio Robert Altman (Otorgado al director de una película, al director de reparto y al elenco):

“Woman Talking”

Mejor Película Internacional:

Joyland (Pakistán/EEUU)

Premio a productores:

Tory Lenosky

Someone to Watch Award:

Nikyatu Jusu – Nanny

Premio The Truer Than Fiction:

Reid Davenport – “I Didn’t See You There”

Mejor nueva serie con guión:

“The Bear”

Mejor actuación principal en una nueva serie con guión:

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Mejor actuación de reparto en una nueva serie con guión:

Ayo Edebiri – “The Bear”

Mejor nueva serie sin guión o documental:

“The Rehearsal”