‘Everything Everywhere’ es la más nominada a los Oscar

En esta imagen proporcionada por A24, de izquierda a derecha, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de, "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). (Allyson Riggs/A24 Films vía AP)

NUEVA YORK.- La popular película independiente de multiversos y ciencia ficción “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) encabezó el martes las nominaciones a la 95a edición de los Premios de la Academia al recibir 11 menciones.

El filme dirigido por Daniel Scheinert y Daniel Kwan, conocidos como The Daniels, recibió nominaciones para la actriz Michelle Yeoh y el actor de reparto Ke Huy Quan, entre otras, en un día en el que Hollywood honró espectáculos de la gran pantalla como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water” y un año después de que un servicio de streaming ganara el premio a mejor película por primera vez.

Estrenada en marzo, la película de A24 resultó ser un peso pesado inesperado en los Oscar, superando incluso las expectativas de sus creadores. Con el filme, Yeoh se convirtió en la primera artista asiática en ser nominada a mejor actriz y Quan obtuvo una nominación décadas después de ser el astro infantil de “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”).

“Simplemente ser nominada significa validación, amor, de tus colegas”, dijo Yeoh “sobrepasada” por la emoción en entrevista telefónica desde Londres. “Lo que significa para el resto de los asiáticos en el mundo, no sólo Estados Unidos, sino a nivel global, es decir que tenemos un lugar en la mesa. Finalmente tenemos un lugar en la mesa. Estamos siendo reconocidos y estamos siendo vistos”

Las 10 cintas nominadas a mejor película son: “Everything Everywhere All at Once”, “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), “The Fabelmans” (“Los Fabelman”), “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”), “Elvis”, “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente” o “All Quiet on the Western Front”), “Women Talking” (“Ellas hablan”) y “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”).

Argentina logró ser nominada en la categoría de mejor largometraje internacional por su drama sobre el juicio civil a los jerarcas de la última dictadura “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. Competirá con una de las más nominadas del día, “Im Westen nichts Neues” de Alemania, que también consiguió menciones en las categorías de guion adaptado, cinematografía y efectos visuales. Ambas se medirán también con “Close” de Bélgica, “EO” de Polonia y “The Quiet Girl” de Irlanda.

La categoría ha sido criticada por requerir que autoridades oficiales de cada país elijan qué película postulan al Oscar, un proceso que pone en desventaja a cineastas que trabajan en países bajo regímenes opresivos. El director iraní Jafar Panahi, cuya película “Khers nist” (“Sin osos”) ha sido elogiada como una de las mejores de 2022, fue encarcelado este año y su película no fue postulada por Irán.

Las nominaciones fueron anunciadas el martes por los actores Riz Ahmed y Allison Williams desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.

Si los Oscar del año pasado estuvieron dominados por los servicios de streaming, “CODA” (“CODA: Señales del corazón) de Apple TV+ ganó el premio a mejor película y Netflix consiguió el mayor número de nominaciones con 27, las películas que atrajeron al público al cine después de dos años de pandemia son mayoría entre las contendientes de la 95ª edición de los premios.

Por primera vez dos secuelas, “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”, fueron nominadas a mejor película. Entre las dos han recaudado cerca de 3.500 millones de dólares en taquilla. Tom Cruise no fue nominado a mejor actor, pero “Top Gun: Maverick”, que ha sido reconocida por atraer de vuelta al público al cine, se fue con siete nominaciones, incluyendo sonido, efectos visuales y mejor canción por “Hold My Hand” de Lady Gaga. “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”) de Ryan Coogler, otra secuela realizada tras la muerte de Chadwick Boseman, sumó cinco nominaciones, incluyendo la primera de actuación para un intérprete de una película de Marvel: Angela Bassett, quien es favorita para ganar en la categoría de mejor actriz de reparto.

Nueve de las 10 nominadas a mejor película fueron estrenos de cine, algo que celebró el cineasta de “Tár” Todd Field, nominado a mejor dirección y guion. Field señaló que la industria, especialmente los filmes para públicos especializados, están todavía en recuperación tras la pandemia

“Espero que la fe y el entusiasmo que se ha dado a los estrenos en cines continúe”, dijo Field vía telefónica el martes desde Los Angeles.

Siguiendo sus nominaciones previas de importantes sindicatos cinematográficos, la comedia oscura de Martin McDonagh “The Banshees of Inisherin”, que se desarrolla en Irlanda, podría ser la competidora más dura para “Everything Everywhere All at Once” en los Oscar. La película de Searchlight Pictures obtuvo nueve nominaciones, incluyendo menciones para McDonagh a mejor dirección y guion, y un cuarteto de nominaciones en las categorías de actuación: Colin Farrell como mejor actor, Kerry Condon como mejor actriz de reparto y Brendan Gleeson y Barry Keoghan como actores de reparto.

La deslumbrante película biográfica sobre Elvis Presley “Elvis” de Baz Luhrmann, un éxito de taquilla veraniego que sumó 287,3 millones de dólares a nivel mundial, obtuvo ocho nominaciones, incluyendo mejor actor para su astro Austin Butler así como menciones por vestuario, sonido y diseño de producción.

Aunque “The Fabelmans” de Steven Spielberg tuvo problemas para despertar interés entre el público, la historia autobiográfica del director en la que retrata su paso a la edad adulta le dio a Spielberg un total de 20 nominaciones al Oscar en su carrera, consiguiendo su octava en la categoría de mejor director y 12a como productor de un filme nominado a mejor película. El compositor John Williams, con quien Spielberg ha colaborado desde hace años, amplió su récord al mayor número de nominaciones al Oscar para una persona viva al sumar su 53ª mención por la música del filme. Williams, de 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada a los Oscar y se acercó un poco más las 59 nominaciones de Walt Disney.

En la categoría ultracompetitiva de mejor actriz, la estrella de “Fabelmans” Michelle Williams fue nominada después de ser desairada por el Sindicato de Actores de la Pantalla que otorga los Premios SAG. Las otras contendientes a mejor actriz son la cubano-española Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”); Cate Blanchett de “Tár” y Andrea Riseborough, quien emergió como una candidata tardía después de que múltiples famosos celebraran su actuación como una madre alcohólica de Texas en la poco vista “To Leslie”. Notablemente, quedaron fuera de la categoría Viola Davis de “Woman King” (“La mujer rey”) y Danielle Deadwyler de “Till” (“Till – El crimen que lo cambió todo”).

Sólo un filme de streaming llegó a la categoría de mejor película: La cinta alemana sobre la Segunda Guerra Mundial “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente” o “All Quiet on the Western Front”). Por primera vez en años, Netflix no tiene una favorita fuerte para el premio de mejor película, pero “Im Westen nichts Neues” obtuvo nueve nominaciones, mejor de lo esperado, incluyendo largometraje internacional y guion adaptado.

El servicio de streaming también tiene a la mayor contendiente de la categoría de largometraje animado “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (Pinocho de Guillermo del Toro), el celebrado filme animado cuadro por cuadro del director mexicano Guillermo del Toro, que competirá con “Marcel the Shell With Shoes On”, “The Sea Beast” (“El monstruo marino”), “Turning Red” (“Red”) y “Puss in Boots: The Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”), esta última con un elenco de voces en inglés encabezado por el astro español Antonio Banderas y la actriz mexicana Salma Hayek.

Junto con Butler y Farrell, los nominados a mejor actor son: Brendan Fraser, elogiado por su regreso en un papel como un recluso obeso en “The Whale” (“La ballena”), Bill Nighy de “Living” y Paul Mescal por su interpretación en la historia de padre e hija de Charlotte Wells “Aftersun”, una de las películas del año más aclamadas por la crítica.

Brian Tyree Henry obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel de reparto en “Causeway” (“Resurgir”) en la que actúa junto a Jennifer Lawrence. “Al desconocido que me vio gritando en el elevador por la noticia, ¡¡¡gracias por abrazarme y por no asustarte!!!”, escribió Tyree en un comunicado. En la categoría de actriz de reparto, dos intérpretes de “Everything Everywhere All at Once”, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, fueron nominadas junto con Hong Chau de “The Whale”, Condon y Bassett.

Quan y Chau, ambos hijos de refugiados de la Guerra de Vietnam, Hsu nacida en California y Yeoh nacida en Malasia, son el mayor grupo de actores asiáticos o de ascendencia asiática nominados en la historia de los Oscar. Algunos cuentan a Merle Oberon, quien tenía ancestros de Sri Lanka y Gales, como la primera nominada asiática a mejor actriz, en 1936, pero ella ocultó su origen.

Para Quan, un actor infantil querido por sus papeles en las películas de la década de 1980 “Goonies” (“Los Goonies”) y “Temple of Doom”, una nominación al Oscar parecía por mucho tiempo imposible. Cuando sus posibilidades como actor se agotaron, Quan renunció a actuar por años antes de que le ofrecieran el papel de Waymond en “Everything”. En entrevista telefónica desde Los Angeles, Quan recordó que cuando era niño soñaba con ir a los Premios de la Academia.

“Parecía tan imposible. Especialmente cuando tuve que alejarme de la actuación por tantos años, ese sueño parecía estar muerto”, dijo Quan. “Lo único que yo quería era un trabajo”.

Después de que la categoría de mejor dirección tuvo triunfos consecutivos de cineastas femeninas, Chloé Zhao por “Nomadland” en 2021 y Jane Campion por “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) el año pasado, en esta edición ninguna mujer fue nominada en la categoría. Pero en el grupo de mejor película una de las nominadas es un filme de una directora: “Women Talking” (“Ellas hablan”) de Sarah Polley, una historia sobre abuso sexual y justicia. Polley también fue nominada a mejor guion adaptado.

Al final, la campaña de la película india “RRR” para los Oscar terminó en una sola nominación: mejor canción para “Naatu Naatu” de M.M. Keeravaani y Chandrabose. La sátira del director sueco Ruben Östlund galardonada con la Palma de Oro, “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”) obtuvo tres importantes nominaciones a mejor película, dirección y guion original.

La política actual quedó en el centro de la categoría de mejor documental. Las nominadas incluyen a “Navalny”, un retrato detallado del disidente ruso encarcelado Alexei Navalny; “A House Made of Splinters”, sobre una casa de reintegración social en Ucrania, y “All the Beauty and the Bloodshed” (“La belleza y el dolor”) de Laura Poitras, sobre el activismo de la artista Nan Goldin contra los opioides. Están acompañadas por el romance de vulcanólogos “Fire of Love” (“Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft”) y “All That Breathes” de Shaunak Sen, sobre los esfuerzos de tres hombres para salvar de la contaminación a las aves de presa de Nueva Delhi.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas definitivamente celebrará una categoría de mejor película llena de grandes estrenos, de acuerdo con la firma especializada en mediciones de datos Comscore, la recaudación colectiva en taquilla de 1.574 millones de dólares es la mayor en una temporada de nominaciones. El año pasado los Oscar parecían un regreso tras la turbulencia de la pandemia hasta que ocurrió “la bofetada” que acaparó la atención de la ceremonia. Tras esto, la academia prohibió a Will Smith asistir por los próximos 10 años a la premiación. Aunque Smith pudo ser nominado por su interpretación como un esclavo en fuga por “Emancipation” (“Hacia la libertad”) no consiguió votos.

Pero hay nubes mayores sobre la industria cinematográfica. El año pasado hubo destellos de una resurrección triunfal para los cines con éxitos como “Top Gun: Maverick”, pero también resultados menos brillantes para los dramas. En parte por una cantidad menos constante de grandes estrenos, las ventas de boletos para el año han recuperado sólo 70% del negocio de prepandemia. Regal Cinemas, la segunda cadena de cines más grande de Estados Unidos, anunció el cierre de 39 sucursales este mes.

Al mismo tiempo, ha habido turbulencia en el mundo del streaming tras años de un crecimiento aparentemente ilimitado. Las acciones cayeron cuando Wall Street buscó que los servicios generaran ganancias, no sólo más suscriptores. Tras esto ha habido recortes y la industria ha entrado de nuevo en un periodo incierto.

Además, la ceremonia del año pasado atrajo a 15,4 millones de espectadores, de acuerdo con la firma especializada Nielsen, 56% más que el récord mínimo de 10,5 millones en la ceremonia afectada por la pandemia de 2021. Este año ABC convocó de nuevo a Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias para la gala del 12 de marzo, en la que seguramente habrá recuerdos de la bofetada.