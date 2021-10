Evaluarán estado de planteles escolares

NUEVO LAREDO, TAM.– Durante los tres días de la siguiente semana, directores de las diferentes primarias de Nuevo Laredo realizaran un análisis de cómo se encuentran sus edificios para el regreso presencial de clases, informó Rogelio Peña González, jefe del Sector 23 de primaria.

Aunque todavía no se ha otorgado una fecha exacta y permanece el semáforo en verde, lo que ya se dio a conocer es que así sea la mínima cantidad de estudiantes quienes asistan, las clases virtuales se suspenderán debido a que los maestros no tendrán tiempo de mantener la clase a distancia y presencial.

«Desde hace tiempo, las escuelas se están preparando para estar en condiciones como edificios para una reapertura y eso se ha dicho y se ha estado haciendo. La mayoría de las escuelas están listas para regresar tanto personal como el edificio. Ahorita nos están pidiendo una solicitud a cada director con los datos principales de la escuela donde digan que ya están listos. La mayoría van a subir la información directamente con los supervisores para que allá en Victoria den el banderazo de salida, pero da por entendido que cada director está listo», explicó.

Dijo que ese proceso será la semana que entra miércoles, jueves y viernes. Se espera que ya para el lunes ya esté todo en Victoria ya estén tomando las medidas para reiniciar presencialmente a la brevedad posible.

«Como ya es presencial ya no necesitarán internet y con los que vayan, los que no van a ir, no propiamente se les va abandonar, ya el maestro no los va a poder atender va a tener que ir por los cuestionarios o lo que mande por un cuadernillo para que el niño, con ayuda del padre de familia contesten y ya es una organización ya llevarán esa tarea directamente, virtualmente no», declaró.

«Pero si de esos 20 o 30 van 3 o 4 alumnos con esos 4 van a trabajar, no pueden trabajar de las dos maneras al mismo tiempo, sus horarios no les permiten. Ellos tienen un horario de 5 horas y el compromiso que tenemos es de 4 horas, con los poquitos que vayan, va a ser gradual, porque no van todos, pero van ir acumulándose los demás, se piensa que para febrero ya todo se normalice si no hay contratiempos y contagios que nos haga dar un paso para atrás», agregó.

Aunque los menores de 17 años para abajo todavía no han sido vacunados contra el Covid-19, se piensa basado en las estadísticas de salud que el riesgo que corren es mínimo, considera el jefe de sector.

«Ya desde noviembre los niños pueden estar en las escuelas, los niños sí tienen probabilidades , pero mínimas, su organismo, sus defensas están enteras, pero no como los adultos que entre más años la personas es más probabilidad. Según los números estadísticos. El regreso será voluntario, va a seguir lo mismo que con el padre de familia ya no será el aparato electrónico, sino el cuadernillo», resaltó.

«Para el maestro siguen las mismas condiciones de la Ley Federal de Trabajo, los permisos, los tres permisos con goce de sueldo al año, las incapacidades médicas. Es cuestión de que el padre decida si lo manda a la escuela o recibe los cuadernillos para trabajar en casa. Si no lo manda a la escuela y no lo atiende en casa, ya es problema personal», mencionó.

Finalmente el jefe de sector, remarcó que a diferencia de los colegios particulares, las escuelas públicas según señaló la Secretaría de Educación Estatal no requieren del distintivo de «Escuela Segura» que otorga la Coepris después de supervisar que cumplan con todas las medidas para reunir a los estudiantes, la regulación será autónoma, particular en las instituciones públicas.

«Nos vamos a controlar solos, porque estamos conscientes de lo que vamos hacer, no necesito que me digan para hacerlo ya sé lo que tengo que hacer y si piden informes con evidencias se mandan», concluyó