EU sanciona a Los Mayos, una facción del cártel de Sinaloa

Congelan activos de líderes, empresas y aliados, incluida la diputada Hilda Araceli Brown, por tráfico de fentanilo, secuestros y lavado de dinero en la frontera

La diputada Araceli Brown fue relacionada con operadores de 'Los Mayos', del Cártel de Sinaloa, y entró a lista negra de EU. [Agencias]

La diputada Araceli Brown fue relacionada con operadores de 'Los Mayos', del Cártel de Sinaloa, y entró a lista negra de EU. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a miembros de una facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Mayos, uno de los grupos que ha atormentado la capital de Sinaloa en una guerra continua por el control.

La medida se tomó el mismo día en que John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, está de visita en México. A principios de este año, la administración Trump designó al cártel de Sinaloa como grupo terrorista.

Hurley se reunió con la Asociación de Bancos de México para mejorar la cooperación y garantizar un mayor cumplimiento y resultados más eficaces en la lucha contra la financiación de los cárteles, indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

Washington aseguró que el mensaje principal del funcionario será que el departamento “no permitirá que los cárteles de drogas con base en México accedan al sistema financiero de Estados Unidos”.

Esto es parte de un esfuerzo continuo de la administración de Trump para tomar medidas enérgicas contra los grupos del narcotráfico. Además de presionar al gobierno de México para que persiga de manera más agresiva a los grupos criminales, la administración también ha sancionado a líderes del narco, bancos que supuestamente facilitaron transferencias de dinero para los cárteles y a un rapero acusado de lavar dinero para los grupos criminales.

El jueves, el Tesoro sancionó a la totalidad de Los Mayos, al líder de su ala armada, Juan José Ponce Félix, así como a cinco personas y 15 empresas con supuestas conexiones con el grupo en la frontera entre Estados Unidos y México. Congeló todos los activos de los mencionados en las sanciones y bloqueó cualquier transacción con ellos o con cualquier entidad o negocio relacionado. También sancionó a otra banda local afiliada al cártel, conocida como Los Rugrats.

Funcionarios del Tesoro dijeron que la facción era responsable de la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos y que controlaba una arteria clave en la frontera. También alegaron que el grupo estaba involucrado en secuestros, lavado de dinero y más cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Entre los sancionados figura la diputada del partido oficialista Hilda Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de la ciudad costera de Rosarito, estado de Baja California.

Según el Departamento del Tesoro, gracias a la estrecha relación personal que tuvo Candelario Arcega Aguirre, identificado como “operador político” afiliado al Cártel de Sinaloa, con Brown “pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados para ocupar puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”. La Unidad de Inteligencia Financiera de México también bloqueó las cuentas de la diputada.

Brown rechazó la sanción y dijo en su cuenta de Facebook que era objeto de “una infamia que pretende desacreditarme”.

“Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad”, expresó la diputada, y agregó que era falso que hayan bloqueado sus cuentas.

La facción de Los Mayos es responsable de la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas desde México hacia Estados Unidos. En Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsión, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local, y utilizan áreas fronterizas en el estado como arterias clave para el tráfico de drogas.

Los Mayos son una facción del cártel de Sinaloa leal al exlíder Ismael “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas en un tribunal federal de Estados Unidos el mes pasado. Durante más de un año, la facción ha estado en guerra abierta en la ciudad de Culiacán con Los Chapitos, otra facción del cártel liderada por los hijos del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.