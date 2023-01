EU levanta orden de mantener vuelos en tierra

NUEVA YORK. — La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la orden de mantener en tierra todos los vuelos en Estados Unidos, luego de una falla informática el miércoles temprano que obligó a demorar o cancelar miles de vuelos en todo el país.

La FAA ordenó suspender todos los despegues temprano el miércoles en la mañana, pero levantó la orden poco antes de las 9 a.m. hora del este. Sin embargo, seguían repercutiendo las demoras y cancelaciones.

Más de 4.300 vuelos fueron retrasados y más de 800 fueron cancelados para las 9:30 de la mañana.

La suspensión de la FAA afectó casi todos los vuelos de pasajeros y carga.

Más de 21.000 vuelos estaban programados para despegar hoy en Estados Unidos, en su mayoría viajes nacionales, y se esperaba que unos 1.840 vuelos internacionales volaran hacia Estados Unidos, según la firma de datos de aviación Cirium.

Algunos vuelos médicos tenían autorización y la interrupción no afectó ninguna operación militar.

Los vuelos del Comando de Movilidad Aérea de las fuerzas armadas estadounidenses no se vieron afectados, dijo el coronel de la fuerza aérea Damien Pickart, un vocero. El Comando de Movilidad Aérea es el responsable de todos los movimientos de tropas y vuelos de soporte, como los aviones C-17 que transportan la caravana presidencial cuando viaja el mandatario, pero también todos los vuelos que transportan a militares de una base a otra.

Por su parte, si bien la Casa Blanca dijo inicialmente que no hay evidencia de un ataque cibernético, el presidente Joe Biden comentó ‘no sabemos’ y dijo a los periodistas que ordenó al Departamento de Transporte que investigue la causa de la interrupción.

Biden habló del asunto el miércoles al salir de la Casa Blanca para acompañar a su esposa a hacerse un procedimiento médico en el Centro Médico Walter Reed en las afueras de Washington. Agregó que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lo está poniendo al tanto del tema.

‘Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa. Pero estuve hablando por teléfono con él unos 10 minutos’, dijo Biden. ‘Le dije que me informara directamente cuando se enteraran. El tráfico aéreo aún puede aterrizar de manera segura, pero no despegar en este momento. No sabemos cuál es la causa de esto’.

Buttigieg indicó en un tuit que está en contacto con la FAA y monitorea la situación.

El FBI de momento no ha respondido a un pedido de comentario.

La mayoría de los incidentes se concentraban en la Costa Este del país, pero se estaban extendiendo al oeste.

La FAA explicó en un tuit que estaba trabajando para restaurar el Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM).

‘Estamos realizando comprobaciones finales de validación y reiniciando el sistema’, indicó la agencia. ‘Las operaciones en todo el espacio aéreo estadounidense están afectadas’.

La agencia indicó que algunas funciones se han restaurado, pero que ‘las operaciones dentro del sistema del espacio

aéreo nacional siguen siendo limitadas’.

Julia Macpherson estaba en un vuelo de United Airlines proveniente de Sydney a Los Ángeles el miércoles cuando se enteró de las demoras.

‘Cuando estaba en el aire me enteré de un amigo que también estaba viajando en el extranjero, de que hubo una falla’, relató Macpherson, quien regresaba a Florida proveniente de Hobart, Tasmania. Debía viajar primero a Los Ángeles, luego ir a Denver para un vuelo de conexión a Jacksonville, Florida.