EU impone nuevas sanciones a petroleras rusas y exige fin de la guerra

El Tesoro sancionó a Rosneft y Lukoil mientras continúan los ataques rusos en Ucrania y Trump busca reactivar negociaciones de paz

Un edificio de apartamentos en Kiev, Ucrania, dañado tras un ataque ruso, el 22 de octubre de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el miércoles nuevas sanciones contra las dos principales compañías petroleras de Rusia y arremetió contra la negativa de Moscú a poner fin a su “guerra sin sentido”, mientras los esfuerzos que encabeza Estados Unidos para detener el conflicto han llegado a un punto muerto y el presidente de Ucrania busca más ayuda militar extranjera.

Las sanciones contra Rosneft y Lukoil, así como decenas de subsidiarias, se produjeron después de meses de presión bipartidista sobre el presidente Donald Trump para que intensificara sus sanciones sobre la industria petrolera rusa.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, dijo Bessent en un comunicado. Dada la negativa de Vladímir Putin “a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sancionará a las dos principales compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”.

Bessent añadió que el Departamento del Tesoro estaba preparado para tomar acciones adicionales en caso de que sea necesario para apoyar los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra. “Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y adherirse a estas sanciones”.

La declaración de Bessent se produjo mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba de visita en Washington para sostener una reunión con Trump. La alianza militar ha estado coordinando la entrega de armas a Ucrania, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

Horas antes, drones y misiles rusos alcanzaron distintos puntos Ucrania, matando al menos a seis personas, incluida una mujer y sus dos hijas pequeñas.

El ataque llegó en oleadas desde la noche del martes hasta el miércoles y apuntó al menos a ocho ciudades ucranianas, así como a un poblado en la región de la capital, Kiev, donde un ataque incendió una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Al menos 29 personas, incluidos cinco niños, resultaron heridas en Kiev, indicaron las autoridades.

Los drones rusos también alcanzaron el miércoles un jardín de infantes en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, mientras había menores en el interior, dijo el alcalde, Ihor Terekhov. Una persona murió y seis más resultaron heridas, entre las que no había niños, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que muchos de los niños estaban en estado de shock. Señaló que el ataque apuntó a 10 regiones: Kiev, Odesa, Cherníhiv, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy.

Rusia disparó 405 drones de ataque y señuelos y 28 misiles sobre Ucrania, principalmente hacia Kiev, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los esfuerzos de paz se estancan

Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración ante las negativas de Putin a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreció un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump destacó el martes que sus planes para una reunión inmediata con Putin estaban suspendidos porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Los líderes europeos acusaron a Putin de dilatar el conflicto.

Zelenskyy dijo el miércoles que la propuesta de Trump de congelar el conflicto donde se encuentra actualmente la línea del frente “era un buen compromiso”, un paso que podría allanar el camino para las negociaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el miércoles que la cumbre prevista requiere una preparación cuidadosa, dejando entrever que los preparativos podrían ser largos. “Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, manifestó.

En lo que parecía ser un recordatorio público de los arsenales atómicos rusos, Putin ordenó el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

Zelenskyy instó a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Grupo de los 7 a aumentar la presión sobre el Kremlin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. La presión a Moscú puede aplicarse “sólo a través de sanciones, capacidades de misiles de largo alcance y diplomacia coordinada entre todos nuestros socios”, afirmó.

Durante una cumbre de la UE a realizarse el jueves en Bruselas, es probable que se discuta la posibilidad de aplicar nuevas sanciones económicas internacionales contra Rusia. Mientras que para el viernes está programada en Londres una reunión de la Coalición de los Dispuestos —un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania.

Zelenskyy atribuyó la disposición de Putin a reunirse a los comentarios de Trump de que estaba considerando la posibilidad suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. El presidente estadounidense dijo más tarde que era cauteloso al recurrir al suministro de Tomahawks por preocupaciones sobre las existencias disponibles.

Rusia no ha hecho avances significativos en el campo de batalla, donde la guerra de desgaste ha causado grandes bajas en la infantería rusa y Ucrania carece de efectivos, de acuerdo con analistas militares. Mientras, tanto Moscú como Kiev han invertido en capacidades de ataque de largo alcance para mermar la retaguardia rival.

Ucrania dice que alcanzó una importante planta química rusa

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron el martes una planta química en la región rusa de Bryansk con misiles aire-tierra Storm Shadow de fabricación británica. La fábrica es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones, explicó.

Funcionarios rusos en la región confirmaron un ataque pero no mencionaron la planta.

Ucrania también se adjudicó bombardeos nocturnos en la planta mecánica de Saransk en Mordovia, Rusia, la cual produce componentes para municiones y minas, y en la refinería de Makhachkala, en la república rusa de Daguestán.

El Ministerio de Defensa de Moscú apuntó que sus defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos en varias regiones durante la noche, incluyendo las inmediaciones de San Petersburgo. Ocho aeropuertos suspendieron temporalmente los vuelos.

Además, Zelenskyy llegó el miércoles a Oslo, Noruega, y después viajó a Estocolmo, donde él y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

El prolongado ataque ruso

Los bombardeos, que comenzaron por la noche y se prolongaron hasta la mañana del miércoles, también apuntaron a la infraestructura energética ucraniana y provocaron apagones continuos, de acuerdo con las autoridades. Rusia ha estado tratando de paralizar la red eléctrica del país antes de que llegue el crudo invierno.

“Escuchamos una fuerte explosión y luego los vidrios comenzaron a romperse, y entonces todo quedó envuelto en una llamarada. Había brasas por todas partes”, dijo Biriukova Olena, de 58 años y residente en un edificio de apartamentos, a The Associated Press.

“Fue muy aterrador para los niños”, recordó.

Dos personas más fueron halladas muertas en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana, donde los servicios de emergencia rescataron a 10 personas después de que un incendio causado por los restos de un dron que impactaron en el sexto piso de un edificio residencial de 16 plantas, reportaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia acudieron también al distrito de Darnytskyi luego de que los restos de otro avión no tripulado alcanzaron un edificio residencial de 17 pisos y causaron un incendio en cinco de ellos. Quince personas, entre las que había dos menores, fueron rescatadas.