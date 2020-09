EU conmemora 19 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York

NUEVA YORK.– Los estadounidenses conmemoraran este viernes el 11 de septiembre como una nueva crisis nacional, la pandemia del coronavirus, que reconfiguró y dividió las ceremonias de aniversario y una campaña presidencial abrió un camino a través de las celebraciones.

En Nueva York, los familiares de las víctimas se reunieron para recordar en pantalla dividida, uno en la plaza conmemorativa del 11 de septiembre en el World Trade Center y otro en una esquina cercana, creado por una organización separada relacionada con el 11 de septiembre.

La Fundación Stephen Siller Tunnel to Towers se opuso a la decisión del monumento de renunciar a una larga tradición de que los familiares leyeran los nombres de los muertos, a menudo agregando conmovedores tributos.

Los líderes del monumento dijeron que el cambio para el 19 ° aniversario de los ataques fue una precaución de seguridad contra el coronavirus.

Kathy Swift llegó temprano a la ceremonia alternativa, con una camiseta en honor a su hermano asesinado, Thomas Swift, que trabajaba en finanzas.

“Todavía tenemos que recordar”, dijo Swift, de 61 años. “Todo el país va cuesta abajo. Es una cosa tras otra, y ahora con el COVID. Sin embargo, me alegro de que sigan teniendo esto “.

El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden planearon ir, en diferentes momentos, al Monumento Nacional del Vuelo 93 cerca de Shanksville, Pensilvania.

Trump está hablando en la ceremonia de la mañana, precisó la Casa Blanca. Biden planeaba presentar sus respetos allí por la tarde después de asistir a la celebración en el memorial del 11 de septiembre en Nueva York, donde él y el vicepresidente Mike Pence se saludaron en la zona cero antes de que comenzara la ceremonia con el toque habitual de una campana.

Pence debía asistir más tarde a la ceremonia de la Fundación Tunnel to Towers, donde él y su esposa, Karen, debían leer pasajes de la Biblia.

En resumen, el aniversario del 11 de septiembre es una ocasión complicada en una vorágine de un año, mientras Estados Unidos lidia con una crisis de salud, busca en su alma la injusticia racial y se prepara para elegir un líder para trazar un camino a seguir.

Aún así, las familias del 11 de septiembre señalan que es importante que la nación se detenga y recuerde los ataques con aviones secuestrados que mataron a casi 3 mil personas en el centro comercial, en el Pentágono en Washington y cerca de Shanksville el 11 de septiembre de 2001, dando forma a la política estadounidense, las percepciones de la seguridad y la vida cotidiana en lugares, desde aeropuertos hasta edificios de oficinas.

Este viernes es la segunda vez que Trump observa el aniversario del 11 de septiembre en el memorial del vuelo 93, donde hizo comentarios en 2018. Biden habló en la dedicación del memorial en 2011, cuando era vicepresidente.

La ceremonia de la zona cero en Nueva York tiene una larga costumbre de no permitir que los políticos hablen, aunque pueden asistir. Biden lo hizo como vicepresidente en 2010 y Trump como candidato en 2016.

Aunque los candidatos se centrarán en las conmemoraciones, es difícil ignorar el significado político de su enfoque en Shanksville: Pensilvania es un estado que debe ganar para ambos. Trump lo ganó por menos de un punto porcentual en 2016.

En todo el país, algunas comunidades han cancelado las conmemoraciones del 11 de septiembre debido a la pandemia, mientras que otras siguen adelante, a veces con modificaciones.

El acceso al Pentágono será tan restringido que ni siquiera las familias de las víctimas podrán asistir, aunque grupos pequeños pueden visitar el monumento más tarde ese día.

En el memorial de Nueva York, todavía se invita a miles de familiares. Pero escucharán una grabación de los nombres de los oradores repartidos por la vasta plaza, un plan que los líderes del memorial sintieron que evitaría el contacto cercano en un escenario pero que aún permitiría a las familias recordar a sus seres queridos en el lugar donde murieron.

Pero los familiares de algunas víctimas sintieron que el cambio robó la observancia de su impacto emocional. La Fundación Tunnel to Towers organizó su propia ceremonia simultánea a unas pocas cuadras de distancia, diciendo que no había ninguna razón por la que la gente no pudiera recitar nombres manteniendo una distancia segura.

Los lectores se pararon solos en los podios que se borraron entre cada persona.

Las dos organizaciones también se pelearon por el Tributo a la Luz, un par de poderosos rayos que brillan en el cielo nocturno cerca del centro comercial y evocan sus torres gemelas caídas.

El monumento al 11 de septiembre canceló inicialmente la exhibición, citando preocupaciones de seguridad de virus para el equipo de instalación. Después de que la Fundación Tunnel to Towers prometiera encender las luces en su lugar, el monumento cambió de rumbo con la ayuda de su presidente, el ex alcalde Mike Bloomberg y el gobernador Andrew Cuomo.

Tunnel to Towers, mientras tanto, se dispuso para mostrar rayos individuales por primera vez en el monumento a Shanksville y en el Pentágono.

Con los años, el aniversario también se ha convertido en un día de voluntariado. Debido a la pandemia, la organización del Día Nacional de Servicio y Conmemoración del 11 de septiembre está alentando a las personas este año a hacer donaciones o tomar otras acciones que se puedan lograr en casa.