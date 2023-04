EU: Avanza investigación sobre filtración de documentos

WASHINGTON.— El FBI desea interrogar a un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts de 21 años en conexión con la filtración de documentos militares secretos sobre la guerra en Ucrania, informaron el jueves dos fuentes enteradas del tema.

El FBI había reducido previamente la lista de sospechosos en la filtración de documentos que revelaron detalles sobre las evaluaciones internas del gobierno estadounidense sobre la guerra y sobre las relaciones con los aliados. Los investigadores ahora creen que la persona que dirigió el grupo de chat donde se publicaron los documentos es un miembro de la Guardia Aérea Nacional en Massachusetts que se especializa en inteligencia, según las dos personas, que no estaban autorizadas a discutir públicamente una pesquisa en curso y hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato.

El diario The New York Times había reportado antes sobre el interés del FBI en el joven, identificado por personas familiarizadas con el tema como Jack Teixeira.

El Departamento de Defensa no confirmó su identidad, pero indicó en un comunicado que ‘estamos al tanto de la investigación sobre el supuesto papel que un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts pudo haber tenido en la reciente filtración de documentos altamente clasificados’.

El gobierno estadounidense ha estado evaluando las consecuencias a nivel de seguridad nacional y diplomático de la filtración desde que fue reportada por primera vez la semana pasada. Un portavoz del Pentágono dijo a reporteros días atrás que las revelaciones plantean ‘un riesgo muy serio a la seguridad nacional’ y el Departamento de Justicia inició una investigación para dar con los responsables.

‘Nos estamos acercando’, declaró el presidente Joe Biden a reporteros en Irlanda el jueves. Dijo que si bien está consternado por el hecho de que se hayan filtrado los documentos, ‘que yo sepa, no hay nada contemporáneo en ellos que sea de gran importancia’.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el tema el jueves.

Es posible que la filtración comenzó en un sitio web llamado Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los aficionados a los videojuegos por internet. Discord ofrece chats con texto, voz y video y se describe como un lugar ‘donde puedes pertenecer a un club escolar, un grupo de videojuegos o una comunidad artística mundial’.

En uno de esos foros, originalmente creado para discutir una amplia gama de temas, los miembros empezaron a hablar de la guerra en Ucrania. Según un miembro del chat, un integrante no identificado colocó allí documentos que dijo eran secretos, primero transcribiéndolos acompañados con sus propios pensamientos y, hace unos meses, subiendo imágenes de páginas dobladas.

Discord informó que está cooperando con las agencias de la ley.

Hay contadas maneras por las cuales se podría haber accedido a los documentos, lo que ofrece pistas sobre quién fue el responsable. Por lo general en presentaciones oficiales secretas, la información es compartida de manera electrónica, como ocurrió con los documentos compartidos en Discord. ___

Las periodistas de The Associated Press Colleen Long y Darlene Superville en Dublín contribuyeron a este despacho.