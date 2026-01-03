EU ataca a Venezuela y dice que su presidente, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país

Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" contra Venezuela en la madrugada del sábado

En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)

CARACAS (AP) — Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y dijo que su presidente, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de “ataque imperialista” e instó a los ciudadanos a salir a la calle.

Por el momento se desconocía quién estaba al frente de la nación sudamericana, así como el paradero de Maduro. Trump anunció la operación en Truth Social poco después de las 4:30 de la madrugada en la costa este de Estados Unidos. Según la ley venezolana, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, asumiría el poder. No había confirmación oficial de que eso haya ocurrido, aunque Rodríguez emitió un comunicado después del ataque.

“Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, afirmó Rodríguez. “Exigimos al gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata”.

Según Trump, Maduro “ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Más detalles a continuación”. El mandatario convocó una conferencia de prensa el sábado por la mañana.

Las implicaciones legales del ataque de acuerdo con la ley estadounidense no estaban claras. Mike Lee, senador republicano de Utah, publicó en X que había hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, que lo informó sobre el ataque. Según dijo, Rubio le contó que Maduro “ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos”.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre el destino del vuelo en el que iban Maduro y su esposa. En marzo de 2020, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración para cometer “narcoterrorismo”.

Maduro apareció por última vez en la televisora estatal el viernes, durante una reunión con una delegación de funcionarios chinos en Caracas.

Las explosiones —que fueron al menos siete— sacudieron la capital venezolana en las primeras horas del tercer día de 2026 e hicieron que muchos salieran corriendo a la calle. Otros recurrieron a las redes sociales, donde dijeron haberlas visto y oído. Por el momento no estaba claro si habían causado víctimas. El ataque duró menos de 30 minutos, pero no estaba claro si se producirían más acciones, aunque Trump indicó en su publicación que el operativo se había llevado a cabo “con éxito”.

La Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” antes de las explosiones.

El ataque se produjo luego de que la Casa Blanca intensificase su presión sobre Maduro. La CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en un muelle que se creía que era utilizado por cárteles de la droga venezolanos, la primera operación directa conocida en territorio venezolano desde que Washington comenzó su campaña en septiembre.

Durante meses, Trump había amenazado con que podría ordenar pronto ataques contra objetivos en suelo venezolano, tras meses atacando a barcos acusados de transportar drogas. Maduro había criticado estas operaciones como un esfuerzo apenas velado para derrocarlo.

Algunas calles de Caracas se llenan

Individuos armados y miembros uniformados de una milicia civil tomaron las calles de un barrio de Caracas considerado durante mucho tiempo un bastión del partido gobernante. Pero en otras zonas de la capital, las calles estaban vacías horas después del ataque. Varias zonas de la ciudad seguían sin electricidad, pero los vehículos circulaban libremente.

Un video grabado en Caracas y en una ciudad costera no identificada mostraba trazas y humo nublando el cielo, mientras repetidas explosiones silenciadas iluminaban el cielo nocturno. Otros videos mostraban un paisaje urbano con autos circulando por una autopista mientras las explosiones iluminaban las colinas detrás de ellos. Se podían oír conversaciones ininteligibles de fondo. Los videos fueron verificados por The Associated Press.

También se pudo ver humo saliendo de un hangar en una base militar en Caracas. Otra instalación militar en la capital estaba sin electricidad.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, dijo Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años, con la voz temblorosa. Caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños. “Sentimos como que el aire te golpeaba”.

El gobierno de Venezuela respondió al ataque con un llamado a la acción. En un comunicado, indicó que Maduro había “ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

Ese estado de emergencia le otorga el poder de suspender los derechos individuales y de ampliar el papel de las fuerzas armadas.

La web de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, un puesto que lleva cerrado desde 2019, emitió un aviso a los ciudadanos estadounidenses en el país señalando que estaba “al tanto de reportes de explosiones dentro y alrededor de Caracas”.

“Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben refugiarse donde se encuentren”, indicó la nota.

Primeras reacciones

Las consultas al Pentágono y al Comando Sur de Estados Unidos luego de la publicación de Trump en redes sociales no obtuvieron respuesta. La FAA advirtió a todos los pilotos comerciales y privados de Estados Unidos que el espacio aéreo sobre Venezuela y la pequeña nación insular de Curazao, justo frente a la costa del país al norte, estaba vetado “debido a los riesgos para la seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso”.

Lee expresó en X sus posibles preocupaciones, reflejando una opinión en el ala derecha del Congreso de Estados Unidos. “Espero con interés saber qué, si es que hay algo, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o de una autorización para el uso de la fuerza militar”, dijo en su publicación en X.

No estaba claro si el Congreso de Estados Unidos había sido notificado oficialmente de los ataques.

Las comisiones de las Fuerzas Armadas en el Senado y la Cámara de Representantes, que tienen jurisdicción sobre cuestiones militares, no han sido notificadas por la Casa Blanca de ninguna acción, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato.

Legisladores republicanos y demócratas en el Capitolio han expresado profundas reservas y objeciones rotundas a los ataques estadounidenses a barcos sospechosos de contrabando de drogas cerca de la costa venezolana, y el Congreso no ha aprobado ninguna autorización concreta para el uso de la fuerza militar en esas operaciones en la región.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que la acción militar y la captura de Maduro suponen “un nuevo amanecer para Venezuela” y, en un mensaje en X horas después del ataque, afirmó que “el tirano se ha ido”. Su jefe, Marco Rubio, repitió un mensaje de julio que decía que Maduro “NO es el Presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo”.

Cuba, partidaria de Maduro y un histórico rival de Washington, pidió a la comunidad internacional que responda a lo que su presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó de “ataque criminal”. “Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada”, escribió en X. El Ministerio de Exteriores de Irán también condenó la operación.

El presidente de Argentina, Javier Milei, elogió el anuncio de Trump, del que es aliado, acerca de la captura de Maduro con el eslogan político que suele emplear para celebrar los avances de la derecha: “¡Viva la libertad, carajo!”.

El ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, se conocían 35 incidentes de ese tipo, que causaron al menos 115 fallecidos, de acuerdo con las cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Estos ataques se produjeron tras un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado del país, lo que añadió miles de efectivos más a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

Trump ha justificado las operaciones contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que su país está inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.