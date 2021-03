Estrena Netflix en octubre musical sobre la Princesa Diana

CIUDAD DE MÉXICO.- Diana: The Musical regresará a Broadway en diciembre, dos meses después de que un programa especial sobre la producción se transmita en exclusiva por Netflix, anunciaron este martes los productores.

A la espera de la reapertura de Broadway, la obra comenzará funciones previas en el Teatro Longacre el miércoles 1 de diciembre de este año, con una noche de apertura programada para el jueves 16 de diciembre. Las entradas hasta el 20 de noviembre de 2022 ya están a la venta.

Sin embargo, el musical se estrenará primero en un especial de Netflix, el viernes 1 de octubre.

“La oportunidad de compartir nuestro programa, primero con la audiencia global de Netflix y luego dar la bienvenida a una audiencia en vivo en Broadway, es algo que todos hemos estado soñando durante más de un año”, dijeron en un comunicado los productores de Diana Grove Entertainment, Beth Williams, Frank Marshall, y The Araca Group.

“No podríamos estar más emocionados de compartir finalmente tanto la película como el musical de Broadway con el mundo”.

La presentación especial de Netflix de Diana: The Musical, dirigida por Christopher Ashley, fue filmada en 2020, y presenta al elenco original de Broadway, liderado por Jeanna de Waal como Diana, Roe Hartrampf como el príncipe Carlos, Erin Davie como Camilla Parker Bowles y Judy Kaye como la Reina Isabel.

