Estos son los nominados a los Premios Globos de Oro 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan del cine y la televisión, entonces estamos seguras de que una de tus premiaciones favoritas son los Globos de Oro, ya que esta ceremonia reconoce, en conjunto, a las mejores series y películas del año. ¡Y sin duda los Globos de Oro del 2020 vienen muy emocionantes! Con nombres como Scarlett Johansson, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Martin Scorsese y Quentin Tarantino figurando entre las nominaciones… ¡Va a ser una competencia reñida! Te presentamos a los nominados a los Globos de Oro 2020 (y nuestras predicciones de ganadores para esta edición).

ESTOS SON LOS NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO 2020

MEJOR PELÍCULA DRAMA

“The Irishman” (Netflix)

“Marriage Story” (Netflix)

“1917” (Universal)

“Joker” (Warner Bros.)

“The Two Popes” (Netflix)

Ganador Glamour: Los tres títulos más fuertes en esta categoría son The Irishman, Marriage Story y Joker… algo nos dice que Scorsese podría irse a casa con el premio. ¡Sería un buen ganador! Aunque, una cinta basada en un cómic sería algo novedoso y refrescante de ver en este tipo de premiaciones. ¿Joker se merece un Globo de Oro? Creemos que lo merece más en la categoría de actor.

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE DRAMA

Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saoirse Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renée Zellweger (“Judy”)

Ganador Glamour: ¡Muchos nombres fuertes! Pero si somos honestas, Charlize Theron merece por completo este Globo de Oro por su transformación para esta cinta.

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE DRAMA

Christian Bale (“Ford v Ferrari”)

Antonio Banderas (“Pain and Glory”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”)

Ganador Glamour: Lo mencionamos anteriormente: ver a Joaquin Phoenix llevándose este Globo de Oro sería espectacular; algo nuevo en una premiación que a veces se le ha tachado de anticuada. Y tomando en cuenta que el cine de héroes va en ascenso, sería una buena movida.

MEJOR PELÍCULA MUSICAL O COMEDIA

“Dolemite Is My Name” (Netflix)

“Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

“Knives Out” (Lionsgate)

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Rocketman” (Paramount)

Ganador Glamour: Para esta categoría, nuestro sexto sentido dice que ‘Knives Out’ es una de las favoritas… pero no podemos subestimar a Quentin Tarantino, con Once Upon a Time in Hollywood quien ya es leyenda en la industria. Nos inclinamos más por la segunda opción como ganador en esta categoría de los Globos de Oro.

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA MUSICAL O COMEDIA

Ana de Armas (“Knives Out”)

Awkwafina (“The Farewell”)

Cate Blanchett (“Where’d You Go, Bernadette”)

Beanie Feldstein (“Booksmart”)

Emma Thompson (“Late Night”)

Ganador Glamour: Amaríamos ver a Cate Blanchett llevándose la noche como ganadora. Lo cierto es que hace un papel espectacular en la cinta de Richard Linklater, así que sería la mejor opción.

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA MUSICAL O COMEDIA

Daniel Craig (“Knives Out”)

Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Taron Egerton (“Rocketman”)

Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”)

Ganador Glamour: ¿Está mal si queremos que Leonardo DiCaprio vuelva a arrasar en la temporada de premiaciones? Para nosotras siempre va a recibir un Oscar.

Escena de chernobyl

¡Por supuesto que ‘Chernobyl’ no podía quedarse afuera de estas nominaciones a los Globos de Oro 2020!

Cortesía HBO

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Frozen 2” (Disney)

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)

“The Lion King” (Disney)

“Missing Link” (United Artists Releasing)

“Toy Story 4” (Disney)

Ganador Glamour: Algo nos dice que todo estará entre ‘Frozen 2’ y ‘Toy Story 4’. ‘The Lion King’ tiene un gran técnica y tecnología impactante, pero en historia no logró sorprender al mismo nivel que estas dos películas. Y como Pixar ya es el rey en esta categoría, apostamos por Toy Story.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

“The Farewell” (A24)

“Les Misérables” (Amazon)

“Pain and Glory” (Sony Pictures Classics)

“Parasite” (Neon)

“Portrait of a Lady on Fire” (Neon)

Ganador Glamour: Una sola es nuestra favorita: Parasite. Una enorme crítica al sistema capitalista. Sin embargo, también amaríamos ver a Portrait Of a Lady On Fire como ganadora, especialmente con el desaire que los Globos de Oro le hicieron a las directoras, una vez más.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates (“Richard Jewell”)

Annette Bening (“The Report”)

Laura Dern (“Marriage Story”)

Jennifer Lopez (“Hustlers”)

Margot Robbie (“Bombshell”)

Ganador Glamour: Sería hermoso ver a Jennifer Lopez como ganadora en esta nueva nominación a los Globos de Oro que recibió muy amorosamente… pero Laura Dern siempre será una de nuestras opciones favoritas.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“The Two Popes”)

Al Pacino (“The Irishman”)

Joe Pesci (“The Irishman”)

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Ganador Glamour: Nos sorprendió mucho que Robert De Niro no recibiera su nominación, siendo que es el protagonista de The Irishman… ¿pero quién entiende a los expertos? De cualquier forma, ver a Al Pacino y a Joe Pesci aquí es un alivio. ¿Será que alguno de los dos le gane a Brad Pitt?

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon-ho (“Parasite”)

Sam Mendes (“1917”)

Todd Phillips (“Joker”)

Martin Scorsese (“The Irishman”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Ganador Glamour: ¡Otra categoría muy reñida! Sin embargo, ¿por qué no apostar por Bong Joon-ho? Ha hecho películas tan increíbles estos años, que algo nos dice que ya se le debe reconocer como el grandioso director que es.

Joaquin Phoenix en Joker

Joaquin Phoenix se postula como uno de los actores más populares en la temporada de premios. ¿Será que lo nominarán para un Oscar?

Cortesía Warner Bros.

MEJOR GUIÓN

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (“Parasite”)

Anthony McCarten (“The Two Popes”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Steven Zaillian (“The Irishman”)

Ganador Glamour: Parasite vuelve a ser una de nuestras favoritas en esta categoría, aunque ‘Once upon a time in Hollywood’ definitivamente no se queda atrás.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Alexandre Desplat (“Little Women”)

Hildur Guðnadóttir (“Joker”)

Randy Newman (“Marriage Story”)

Thomas Newman (“1917”)

Daniel Pemberton (“Motherless Brooklyn”)

Ganador Glamour: Alexandre Desplat tiene la grandiosa posibilidad de llevarse este premio… aunque Hildur con Joker hizo un trabajo impecable también. ¡Sería hermoso que fuera la ganadora!

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Beautiful Ghosts” (“Cats”)

“I’m Gonna Love Me Again” (“Rocketman”)

“Into the Unknown” (“Frozen 2”)

“Spirit” (“The Lion King”)

“Stand Up” (“Harriet”)

Ganador Glamour: Amamos la película de Elton John ‘Rocket Man’, así que nuestros corazones se van con esta opción para el Globo de Oro.

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN DRAMA

“Big Little Lies” (HBO)

“The Crown” (Netflix)

“Killing Eve” (BBC America)

“The Morning Show” (Apple TV Plus)

“Succession” (HBO)

Ganador Glamour: ¡Otra categoría bastante reñida! Creemos que Big Little Lies brilló por completo el año pasado, así que podría darle el reflector a otra serie. Nuestras apuestas van por The Crown como ganadora, pero honestamente, alguien ya debería darle un premio a ‘Succession’, que tanto merece el Globo de Oro.

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE TELEVISIÓN DRAMA

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Nicole Kidman (“Big Little Lies”)

Reese Witherspoon (“The Morning Show”)

Ganador Glamour: ¿Será que Olivia Colman se lleve un Globo de Oro? El año pasado sorprendió al mundo llevándose el Oscar, así que nos gustaría verla triunfar otra vez.

MEJOR ACTOR EN SERIE DE TELEVISIÓN DRAMA

Brian Cox (“Succession”)

Kit Harington (“Game of Thrones”)

Rami Malek (“Mr. Robot”)

Tobias Menzies (“The Crown”)

Billy Porter (“Pose”)

Ganador Glamour: ¿Será que Kit Harington pueda ser el ganador del último premio de ‘Game of Thrones’? Creemos que sería una buena manera de despedir a una de las series más icónicos de la televisión.

Al Pacino en el irlandés

Otro nombre que amamos ver en la lista de nominados es el de Al Pacino. Sin embargo, fue decepcionante que Robert De Niro no recibiera una nominación (más que es el protagonista de ‘The Irishman’).

Cortesía Netflix

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN COMEDIA

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“The Politician” (Netflix)

Ganador Glamour: Necesitamos que Fleabag vuelva a ser ganadora, para demostrar que las mujeres hacemos buena comedia.

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE TELEVISIÓN COMEDIA

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Kirsten Dunst (“On Becoming a God in Central Florida”)

Natasha Lyonne (“Russian Doll”)

Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”)

Ganador Glamour: Y en este mismo apartado, nos encantaría ver a Phoebe Waller-Bridge llevarse el Globo de Oro y que de ahí salgan miles de proyectos más.

MEJOR ACTOR EN SERIE DE TELEVISIÓN COMEDIA

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Bill Hader (“Barry”)

Ben Platt (“The Politician”)

Paul Rudd (“Living with Yourself”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

Ganador Glamour: Algo nos dice que Bill Hader podría volver a llevarse el título de ganador en esta categoría. ¡Barry es una de las mejores series en la actualidad!

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

“Catch-22″ (Hulu)

“Chernobyl” (HBO)

“Fosse/Verdon” (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

“Unbelievable” (Netflix)

Ganador Glamour: Ya sabes lo que vamos a decir: nuestro corazón se queda por completo con Chernobyl. Necesitamos verla como serie ganadora en los Golden Globes.

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Kaitlyn Dever (“Unbelievable”)

Joey King (“The Act”)

Helen Mirren (“Catherine the Great”)

Merritt Wever (“Unbelievable”)

Michelle Williams (“Fosse/Verdon”)

Ganador Glamour: Michelle Williams nos ha sorprendido con su talento, y los expertos de los Globos de Oro harían un gran acierto al reconocerla en esta categoría como ganadora.

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Christopher Abbott (“Catch-22”)

Sacha Baron Cohen (“The Spy”)

Russell Crowe (“The Loudest Voice”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Ganador Glamour: Jared Harris se lleva nuestros aplausos para esta categoría. Hizo un trabajo espectacular en Chernobyl, así que nos encantaría verlo como el ganador de la noche de los Globos de Oro en esta categoría.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Patricia Arquette (“The Act”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Toni Collette (“Unbelievable”)

Meryl Streep (“Big Little Lies”)

Emily Watson (“Chernobyl”)

Ganador Glamour: Muchos nombres fuertes en esta categoría… ¿pero está mal que consideremos a Meryl Streep como la verdadera ganadora? Sólo ella sabe cómo hacer un personaje tan odioso y doloroso, pero al mismo tiempo amarla como actriz en cada episodio.

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Alan Arkin (“The Kominsky Method”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Andrew Scott (“Fleabag”)

Stellan Skarsgård (“Chernobyl”)

Henry Winkler (“Barry”)

Ganador Glamour: Dos nombres nos gustan como los ganadores a mejor actor de reparto en los Globos de Oro: el de Stellan y el de Kieran. Ambas series de HBO se lucieron por su genialidad, pero ellos brillaron por completo en sus papeles. ¡Ganadores absolutos!