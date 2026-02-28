Esto hay que saber sobre los ataques de EU e Israel contra Irán

El complejo del ayatolá fue uno de los primeros objetivos

Columnas de humo se levantan en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado, en lo que el presidente Donald Trump describió como una operación masiva para destruir las capacidades militares del país y eliminar la amenaza de que desarrolle un arma nuclear.

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que defendería su patria y la Guardia Revolucionaria indicó que lanzó contraataques, disparando drones y misiles contra Israel y ataques dirigidos a instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Qatar. Los intercambios de fuego continuaron durante la noche, y los medios estatales iraníes, citando a la Media Luna Roja, informaron el sábado por la noche que al menos 201 personas habían muerto y más de 700 habían resultado heridas.

Los ataques se produjeron después de que Trump presionara a Teherán para alcanzar un acuerdo que limite su programa nuclear, mientras Estados Unidos reforzaba una flota de buques de guerra estadounidenses en la región, en un momento en que el país enfrenta un creciente descontento tras protestas en todo el territorio.

Se informó que más de 80 personas murieron y decenas resultaron heridas en una escuela de niñas en el sur de Irán durante los ataques israelíes y estadounidenses, señaló el gobernador local a la televisión estatal iraní. La metralla de un ataque iraní con misiles contra la capital de Emiratos Árabes Unidos provocó la muerte de una persona, según medios estatales.

Israel anunció que había lanzado un ataque contra Irán poco después de que se escucharan explosiones en Teherán el sábado por la mañana. Uno de los primeros ataques impactó cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Hasta el momento, se desconoce dónde se encontraba el clérigo, ya que no se le había visto desde hacía días.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a NBC News que Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian están vivos “hasta donde yo sé”.

En una declaración en video, Netanyahu afirmó que Israel atacaba objetivos vinculados al “régimen opresivo” y sitios militares, incluidas instalaciones de misiles. “El objetivo de la operación es poner fin a la amenaza del régimen de los ayatolás en Irán”, dijo, y añadió que continuaría “el tiempo que sea necesario”.

Irán contraataca a Israel y a bases estadounidenses

Bahréin informó que un ataque con misiles alcanzó la sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular. Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, donde se encuentra el Mando Central del Ejército de Estados Unidos. También se escucharon explosiones en Qatar, donde la base aérea de Al Udeid alberga a miles de militares.

Arabia Saudí indicó en medios estatales que había repelido ataques de Irán contra su capital y su región oriental, y sonaron sirenas en Jordania.

Un edificio de apartamentos en el norte de Israel resultó dañado y cayó metralla en distintos lugares, según medios y la policía. Pero el teniente coronel Nadav Shoshani afirmó que no había habido impactos significativos en Israel, y los servicios de rescate informaron que no se habían reportado heridos graves por las andanadas de misiles en todo el país.

El Ministerio de Salud de Kuwait informó que una docena de personas resultaron heridas en los ataques.

Por su parte, los hutíes respaldados por Irán en Yemen prometieron reanudar los ataques contra las rutas marítimas del mar Rojo y contra Israel, según dos altos funcionarios hutíes que hablaron bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio oficial de sus dirigentes.

Trump dice a los iraníes que es hora de derrocar a su gobierno

Trump tardó más de una hora en hacer un anuncio oficial sobre la participación de Estados Unidos en lo que calificó como “importantes operaciones de combate”.

En un video de 8 minutos publicado en redes sociales, Trump indicó que Estados Unidos atacaba por razones que iban mucho más allá del programa nuclear, mencionando agravios que se remontan al inicio de la República Islámica tras la revolución de 1979 que transformó a Irán, que pasó de ser uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio a convertirse en un enemigo feroz.

Trump dijo a los iraníes que se pusieran a cubierto, pero los instó a que después se levantaran y derrocaran a los líderes islámicos.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno”, dijo Trump. “Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”.

Los ataques se produjeron un día después de que Trump expresara su frustración por la falta de avances en las negociaciones para frenar la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares.

El ejército de Estados Unidos ha reforzado su maquinaria de guerra en la zona

Israel dijo que trabajó con Estados Unidos durante meses para planificar los ataques.

Antes de que se iniciaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, Washington había reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para intentar presionar a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores con misiles guiados llegaron en enero para aumentar el número de buques de guerra en la región. El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y cuatro destructores que lo acompañan fueron enviados posteriormente desde el Caribe rumbo a Oriente Medio y ahora se encuentran en el Mediterráneo.

La flota ha sumado más de 10.000 soldados de Estados Unidos a la región.

Los combates provocan cancelaciones de vuelos y alteran el transporte aéreo comercial

Los combates afectaron los viajes aéreos en la región.

Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, sede de las aerolíneas de largo recorrido Emirates y Etihad, cerraron su espacio aéreo el sábado. También se cerró el espacio aéreo en el sur de Siria, al igual que los cielos sobre Irán, Irak, Kuwait y Bahréin, además del Aeropuerto Internacional de Mascate, en Omán, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Los aviones con destino a Israel fueron desviados a otros aeropuertos.

Virgin Atlantic canceló su vuelo desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Dubái y dijo que evitaría sobrevolar Irak, lo que significa que los vuelos hacia y desde India, Maldivas, Dubái y Riad podrían tardar un poco más. La aerolínea indicó que todos los vuelos llevarían el combustible adecuado en caso de que necesiten cambiar de ruta con poca antelación.

Turkish Airlines dijo en X que los vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania se suspenderían hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán se suspenderían el sábado.

La aerolínea neerlandesa KLM había dicho previamente que suspendería los vuelos a Tel Aviv a partir del domingo.