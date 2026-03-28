“Este es nuestro vivir”: derrame petrolero atemoriza a consumidores

VERACRUZ, México (AP) — A pocos días del inicio de la celebración católica de la Semana Santa en uno de los mercados de pescados de la ciudad portuaria de Veracruz, que se ha visto golpeada por el derrame de crudo del Golfo de México, el panorama era desolador.

Pese a que en esta temporada suelen multiplicarse las ventas de pescado y mariscos, los pasillos del mercado estaban el viernes casi vacíos, mientras algunos vendedores ofrecían en voz alta sus productos en un desesperado intento por atraer clientes.

“Este es nuestro vivir”, afirmó preocupado Miguel López Rojas, propietario de una de las pescaderías del popular mercado, al hablar de la caída de la actividad pesquera tras el derrame petrolero ocurrido desde inicios de mes que se ha extendido más de 600 kilómetros en la costa este de México, afectando particularmente a los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Las autoridades mexicanas estiman que se ha recolectado unas 430 toneladas de hidrocarburos en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, pero han descartado daños ambientales severos por el derrame.

Como fuentes del derrame fueron identificados un buque que estuvo fondeado en las costas de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz; un sitio geológico de donde emana crudo de manera natural —conocido como “chapopotera”— ubicado a 8 kilómetros de ese puerto; y otra emanación natural localizada en la Sonda de Campeche.

Hay una merma en la compra del pescado

López Rojas aseguró que el derrame de crudo no solo ha ocasionado una dramática caída en el abastecimiento de pescado, sino también una merma en las compras debido a que los consumidores se están absteniendo de consumir el producto.

Así lo reconoció Susana Gutiérrez, una costurera de 67 años, quien señaló, desde un mercado de la capital mexicana, que “hay que tener cuidado por la contaminación porque no sabemos en qué pueda desencadenar este derrame”.

Veracruz es uno de los principales productores de pescado de México. Para 2024 el estado oriental generó cerca de 2,76% de la producción nacional de pescados, ostras y mariscos, según cifras oficiales.

Ante la preocupación que hay entre los mexicanos, las autoridades sanitarias federales han negado que existan reportes de casos de enfermedades asociadas al consumo de pescado o mariscos por posible contaminación.

Activistas estiman que hay varios cientos de pescadores afectados

Mientras las autoridades federales y estatales intensifican las labores para contener el derrame y limpiar las playas donde se han concentrado los residuos de hidrocarburos, para los pescadores de Veracruz la situación resulta dramática debido a que desde hace semanas enfrentan limitaciones para realizar su principal actividad de sustento.

“Este año para nosotros fue algo muy desastroso porque en los años que tengo de vida no habíamos pasado por una magnitud tan grande como la que se está pasando”, expresó Norma González Pérez, una pescadora del poblado de Salinas, en el suroeste de Veracruz, al relatar cómo el derrame obligó a los pescadores de esa región a paralizar casi por completo las actividades para evitar que los motores de sus embarcaciones y las redes se impregnen de hidrocarburos.

Las autoridades no han ofrecido hasta la fecha un cálculo de los pescadores afectados por el derrame, pero activistas estiman que pueden ser varios cientos.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que contrató temporalmente 300 pobladores quienes están trabajando en las labores de limpieza de las playas en Veracruz.

Ante la imposibilidad de salir a pescar y generar ingresos para mantener sus familias, González Pérez dijo que algunos pescadores han tenido que recurrir a préstamos bancarios.

La Semana Santa solía ser una temporada en la que los pescadores de Veracruz aprovechaban para celebrar la abundante pesca de la “corrida de Cuaresma”, que es un fenómeno migratorio natural de peces en el golfo de México.

Pero en esta oportunidad no será así, según confesó desconsolada González Pérez. “Este año no va haber celebración ni nada. Este año vamos a estar prácticamente sin nada”, sostuvo.