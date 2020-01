Este es el helicóptero en el que murió Kobe Bryant

CIUDAD DE MÉXICO.- El helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant y que finalmente provocó su fallecimiento, luego de que se accidentara y se incendiara, es un modelo que tiene más de 40 años desde que salió al mercado.

El Sikorsky S76, que lo adquirió Bryant en 2016, era una aeronave que contaba con dos motores, un rotor principal y una cola con cuatro aspas, el cual fue diseñado por la compañía Sikorsky Aircraft Corporation.

El primer vuelo de este modelo se reporta en 1977 y, dos años después, fue introducido al público. La aeronave tenía usos civiles y militares, además de que varios de sus aeronaves tenían presencia en varios países del mundo como Filipinas, Guatemala, Brasil Canadá e incluso México.

En un inicio, estos helicópteros fueron creados para trasladar a usuarios y trabajadores a plataformas petroleras que se encontraban en altamar.

Además, hay submodelos de la aeronave, los cuales tenían algunas mejoras. Algunos de estos submodelos eran destinados para el uso exclusivo militar.

La empresa Sikorsky Aircraft Corporation es una compañía especializada en la construcción de helicópteros y que es subsidiaria con Lockhead Martin. Estas aeronaves tienen son utilizadas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV

— NBA (@NBA) January 26, 2020