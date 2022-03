Estas pelis de Warner cambiarán de fecha de estreno

The Flash se retrasará de 2022 a 2023 debido a retrasos en la producción relacionados con el Covid-19. [Foto: Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- Warner Bros. barajó su calendario de lanzamientos en Estados Unidos, moviendo múltiples proyectos de alto perfil.

Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash se retrasarán de 2022 a 2023 debido a retrasos en la producción relacionados con el Covid-19. La secuela protagonizada por Jason Momoa se retrasará del 16 de diciembre de 2022 al 17 de marzo de 2023. Mientras tanto, la primera salida en solitario de Ezra Miller como Flash se alejará del 4 de noviembre de 2022 al 23 de junio de 2023.

Black Adam, de Dwayne Johnson, se retrasará tres meses hasta el 21 de octubre de 2022, y DC Liga de Súpermascotas se trasladará al 29 de julio de 2022, que era la fecha original de Black Adam. Super-Pets, en la que Johnson da voz al mejor amigo canino de Superman, Krypto, estaba fechada previamente para el 20 de mayo de 2022.

El anuncio llegó pocas horas después de que Dwayne Johnson revelara en Instagram que dos de sus películas cambiarían sus lanzamientos.

¡Shazam! Fury of the Gods es la única película que se adelantará unos meses. La secuela protagonizada por Zachary Levi pasa del 2 de junio de 2023 al 12 de diciembre de 2022, justo a tiempo para la temporada navideña.

Filmes que no son de superhéroes también se aplazarán, como Wonka, sobre el origen de Willy Wonka, interpretado por Timothee Chalamet, se retrasará varios meses desde el 17 de marzo de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023.

Finalmente, la película de desastres de tiburones Meg 2: The Trench, protagonizada por Jason Statham, llegará a los cines el 4 de agosto de 2023.