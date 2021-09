Estará una mexicana en Final de US Open

CIUDAD DE MÉXICO.- México estará en una Final del Abierto de Estados Unidos 2021.

La tenista mexicana Giuliana Olmos y el salvadoreño Marcelo Arévalo vencieron 4-6, 6-4 y 10-6 en el super tie break a Dayana Yastremska (Ucrania) y Max Purcell (Australia) en las Semifinales Dobles Mixtos del último Grand Slam del año.

Esta es la segunda ocasión que Olmos llega a una Final de Grand Slam en esta categoría, lo hizo también en Roland Garros, sin embargo, no pudo jugarla debido a que su pareja se lesionó.

Olmos vive su mejor temporada tras ganar su primer Masters 1000 en dobles y competir en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

Aún esperan rival para la final del Grand Slam estadounidense.

What a moment 🙌

🇲🇽 Giuliana Olmos & 🇸🇻 Marcelo Arevalo are through to their first ever Grand Slam final, defeating Purcell & Yastremska 4-6, 6-4, 10-6 in Louis Armstrong Stadium! pic.twitter.com/OfpVY1LnpZ

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2021