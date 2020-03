Estará Renato Ibarra en prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de no llegar a un acuerdo en la primera audiencia, la defensa de Renato Ibarra solicitó una ampliación de 144 horas para recabar información de cara a la segunda audiencia que se celebraría el próximo 12 de marzo.

Por lo pronto, Renato Ibarra Mina, Marlon Aguas Alencastro y Bayron Ibarra Mina, todos imputados con los cargos de violencia familiar y tentativa de feminicidio, se mantendrán en prisión preventiva oficiosa, que deberán llevar en el Reclusorio Oriente, ya que el segundo cargo es considerado como delito grave.

“Solicitamos una ampliación del término para poder ofrecer más datos de prueba, estamos a tenor de lo que diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, pero estamos en eso de la ampliación del término para aportar más datos de prueba.

“Tenemos ampliado el término, tenemos aproximadamente unos seis días”, explicó Paloma Taracena, abogada de Renato Ibarra.

La abogada evitó referirse al cargo de tentativa de feminicidio para no entorpecer el caso.

“Me reservo un poco mi opinión personal, solamente manifestando que es un tema delicado en el país, en cuestiones de género estamos en una situación delicada las mujeres, no puedo emitir mi opinión personal en este momento, y si me parece o no exagerado, todo se va a sustentar en juicio, con las pruebas que nosotros tenemos, es todo lo que tengo que decir”, sentenció Taracena.