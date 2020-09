Estados Unidos supera los 200 mil muertos por coronavirus

E.U.-Estados Unidos superó este martes la cifra de los 200 mil muertos por el nuevo coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Esta cifra fue la que Donald Trump puso como límite para poder decir que su gobierno había “hecho un muy buen trabajo”.

El país suma 200 mil cinco muertos y 6 millones 861 mil 211 contagios, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, y se mantiene como el más afectado por la pandemia, que a nivel global acumula 31 millones 374 mil 796 casos y 965 mil 893 decesos.

En marzo, cuando el Covid-19 golpeaba con fuerza Estados Unidos, Trump dijo que si el país lograba mantener la tasa de mortalidad entre 100 mil y 200 mil personas, sería una muestra de que su gobierno había “hecho un muy buen trabajo”.

El presidente sigue defendiendo su actuación en la pandemia, a pesar de que él mismo reconoció ante el periodista Bob Woodward que la había minimizado desde el principio para “no generar pánico”.

Expertos temen que las infecciones aumenten y se compliquen con la llegada de la temporada de la influenza. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) proyecta, para el 1 de enero, 378 mil 321 decesos en Estados Unidos, en una horquilla que va de los 263 mil 483 con uso universal de cubrebocas a 445 mil 605, en caso de que se alivien más las restricciones.

Pese a que Trump ha hablado de la posibilidad de que haya una vacuna para octubre o noviembre, los expertos advierten que no será sino hasta abril de 2010, por muy temprano, que haya capacidad de vacunación más generalizada, siempre y cuando alguno de los proyectos de vacuna actualmente en prueba sea exitoso.

Sin embargo, la estrategia de Trump no cambia, y con todo y pandemia está realizando mítines masivos de cara a las presidenciales del 3 de noviembre donde el uso de cubrebocas es más bien raro.

Y ahora asegura que de no ser por el trabajo de su administración, la situación de Estados Unidos por la pandemia sería mucho más grave. “De no haber hecho nuestro trabajo, serían tres y medio, dos y medio, quizás tres millones de personas”, dijo Trump el viernes al basarse en proyecciones extremas de lo que pudo haber pasado si no se hubiera hecho absolutamente nada para combatir la pandemia. “Hemos hecho un trabajo fenomenal en cuanto al Covid-19”.

Pero su opinión no coincide con la de los estadounidenses. Sólo 39% aprueba la forma en que el presidente ha manejado la pandemia, según un sondeo realizado por The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente una cuarta parte de los republicanos dicen no coincidir con la administración de la crisis de salud pública, aunque su apoyo general de los votantes del Partido Republicano está en un cómodo 84%.

Protesta en EU

Un grupo de demócratas se situaron frente a la Casa Blanca (Washington) la noche del domingo del 20 de septiembre sostenido carteles luminosos criticando la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente al coronavirus (Covid-19).

“Trump lied, 200,000 died” (“Trump mintió, murieron 200 mil”, en español) se leía en los carteles, los cuales fueron solventados económicamente por The Democratic National Committee (DNC), según WSET.

“DNC dice que la exhibición fue para enfatizar el consenso científico de que la pandemia va en la dirección equivocada”, informó el citado medio.

La protesta se da en el contexto que Estados Unidos roza los 200 mil fallecidos por Covid-19.