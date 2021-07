Está Daley orgulloso de ser gay y campeón olímpico

TOKYO.- El británico Tom Daley, quien se colgó la medalla de oro en el trampolín de 10 metros sincronizado junto con su compatriota Matty Lee, aseguró sentirse orgulloso de sus preferencias sexuales, mismas que no lo han limitado a brillar en los Juegos Olímpicos.

“No estás solo, puedes conseguir cualquier cosa. Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico.

“Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”, comentó el clavadista.

A propósito de la Medalla de Oro de Tom Daley, fotitos de él, paseando con su esposo y su bebé ♥️🇬🇧🏳️‍🌈 pic.twitter.com/HsKCkXMCg5 — 𝕽𝖔𝖑𝖉𝖆𝖓 (@ChevalierRoldan) July 26, 2021

En 2017, el medallista olímpico se casó con el estadounidense Dustin Lance Blanck. Tom aprovecha cualquier espacio para mostrar su apoyo a la comunidad LGTB sobre todo en el deporte donde muchas veces son discriminados los atletas que se declaran abiertamente homosexuales.

“Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no lo estás. Puedes conseguir cualquier cosa”, agregó.

Gran Bretaña impide barrida de China en los clavados

Los británicos Tom Daley Matty Lee ganaron por estrecho margen los clavados sincronizados de plataforma al sorprender a China, evitando que la potencia asiática complete la barrida en la fosa olímpica.

Daley y Lee totalizaron 471,81 unidades en la final, superando a la dupla china de Cao Yuan y Chen Aisen por 1,23 puntos. Cao y Chen se conformaron con la plata con un total de 470,58.

Alexsandr Bondar y Viktor Minibaev, por el Comité Olímpico de Rusia, finalizaron en la tercera posición con 439,92.

Daley se colgó su primer oro en su tercera participación olímpica, mientras que Lee debutó en la justa veraniega. Daley ganó el bronce en esta misma prueba con un compañero distinto hace cinco años en Río, y bronce en la plataforma individual en Londres 2012.

China mantuvo el primer puesto en las primeras tres rondas. Los británicos tomaron ventaja en su cuarto clavado, pero la competencia se mantuvo apretada.

Cao y Chen estaban a tan solo 1,74 unidades de distancia luego de cinco saltos, lo que abrió la puerta a un dramático final.

Daley y Lee saltaron primero, logrando un 10 con un clavado de 4,5 vueltas y media al frente en posición C. El resto de las notas fueron de 9.0 o 9.5. Esperaron ansiosamente si su total sería suficiente.

Cao y Chen cerraron la ronda, ejecutando un clavado de dos vueltas y media y dos giros y medio que les dio calificaciones de 9.0 y 9.5. Los chinos obtuvieron dos 10s durante la ronda, pero su último clavado no tuvo un grado de dificultad tan elevado como el de los británicos.