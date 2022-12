Esquiva vehículo y choca con otro estacionado

NUEVO LAREDO, TAM.- Para no chocar contra un vehículo, cuyo conductor se le atravesó, un hombre terminó estrellando su auto contra una unidad estacionada en el Centro Histórico.

Julio Cesar, de 49 años, manejaba un Hyundai Sonata modelo 2012, sin placas, pero de procedencia norteamericana, circulando de sur a norte sobre la avenida Matamoros.

Al llegar a la intersección con la calle Belden, el hombre chocó contra un vehículo estacionado, frente al antiguo Banco Longoria.

La unidad dañada es un Subaru Impreza, placas de Texas, cuyo propietario no estaba en las cercanías, quedando el vehículo en el lugar.

“Al venir por la Matamoros, se me atravesó un carro y no hizo alto y por no ocasionar un accidente mayor, lo esquive y me impacte con un vehículo estacionado”, fue lo declarado por Julio Cesar a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.