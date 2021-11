Esposa de ‘El Chapo’ recibe sentencia: 3 años de cárcel

NUEVA YORK.— Un juez sentenció el martes a Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, a tres años de cárcel.

La sentencia impuesta por el juez federal Rudolph Contreras en la corte del Distrito de Columbia es de un año menos de lo que pedían los fiscales.

«Le deseo buena suerte», le dijo el juez Contreras a la esposa de «El Chapo» tras pronunciar la sentencia. «Espero que pueda criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte».

En junio Coronel Aispuro, quien tiene dos niñas gemelas con Guzmán, se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Durante la audiencia del martes, la esposa de «El Chapo», de 32 años, dijo que quizás sería difícil para el juez Contreras ignorar que ella es la esposa de Guzmán.

«Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga», dijo Coronel Aispuro con voz temblante. «Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos».

Coronel Aispuro también habló de sus hijas.

«Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá», le dijo al juez.

El juez Contreras sostuvo que en su sentencia tuvo en cuenta la ayuda que Coronel Aispuro otorgó a Guzmán y al Cartel de Sinaloa pero también consideró que ella era una menor cuando se casó con él y su papel en el masivo trasiego de droga y operaciones del cartel fue «mínimo».

Durante la audiencia, el juez también dijo que Coronel Aispuro pagó recientemente al gobierno estadounidense 1.5 millones de dólares. La mexicana y también ciudadana estadounidense pasará cuatro años de libertad condicional tras salir de la cárcel.

En un momento dado el juez Contreras dijo que el arresto de Coronel Aispuro no ha frenado el daño que causa el Cartel de Sinaloa.

«De hecho, uno incluso podría decir que la eliminación de Guzmán en la conspiración tampoco ha resultado en menos daño al público por parte del cartel,» dijo el juez. «Parece que no faltan reemplazos para ocupar el lugar de la acusada en la organización».

Contreras también dijo que ya había sentenciado a otros cuatro miembros del cartel pero que sus delitos eran «incomparables» a los de Coronel Aispuro porque eran «más serios».

A mediados de mes los fiscales habían pedido una sentencia de cuatro años de prisión.

El martes el fiscal Anthony Nardozzi dijo que Coronel Aispuro se benefició económicamente de las actividades delictivas de su marido. También dijo que en julio de 2015 la esposa de «El Chapo» ayudó a Guzmán a escapar de la prisión del Altiplano, en el estado de México.

Coronel Aispuro actuó como «mensajera», entregando los mensajes de Guzmán a miembros del cartel y viceversa, aseguraron los fiscales. También pagó sobornos a funcionarios mexicanos para mejorar las condiciones en las que su marido se encontraba en la cárcel y llegó a entregar a Guzmán un reloj con tecnología GPS para ayudar a miembros del cartel a localizarlo y construir un túnel subterráneo por el cual su marido escapó.

En la audiencia el abogado Jeffrey Lichtman pidió menos de cuatro años de cárcel para Coronel Aispuro sin especificar un plazo exacto. Lichtman, quien también defendió a Guzmán cuando fue juzgado en Nueva York en 2019, criticó a funcionarios estadounidenses anónimos que supuestamente dijeron este año a la prensa que su clienta estaba cooperando con las autoridades estadounidenses.

«No creo que (Coronel Aispuro) pueda jamás regresar a México», dijo el abogado, en referencia a la violencia que otros miembros del cartel podrían ejercer sobre ella si creen que cooperó con Estados Unidos.

Coronel Aispuro está presa desde que fue arrestada en febrero de este año en el aeropuerto Dulles, en Virginia. Lichtman dijo al juez que la mexicana sufrió condiciones «terribles» en prisión, con tan sólo una hora al día para poder salir de su celda.

«Ella quiere ser una mejor persona para sus hijas», dijo el abogado.

Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, dirigió el cártel responsable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años. Su «ejército de sicarios» tenía la orden de secuestrar, torturar y matar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, asegura Estados Unidos.

En México, Guzmán se convirtió en una leyenda tras fugarse dos veces de la cárcel, lo que le dio una imagen de invencible ante las autoridades. En 2017, sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua.

Coronel Aispuro y Guzmán se casaron en 2007 cuando ella tenía 18 años y él tenía 50. Coronel Aispuro acudió cada día al largo juicio de Guzmán en Brooklyn durante el cual fue el foco de las cámaras cada vez que entraba y salía del edificio.