Espera Río Roma recuperar instrumentos

CIUDAD DE MÉXICO.-A tres semanas del robo de su equipo en Guanajuato, Río Roma mantiene la esperanza de recuperar los artículos que transportaba su camioneta.

En sus redes sociales, la agrupación compartirá la lista de los instrumentos, bocinas, micrófonos y consolas hurtados, así como un número telefónico para alentar a las personas a apoyarlos.

“Se estuvo diciendo que ya habíamos recuperado el equipo, pero no ha sido así, el camión ni siquiera tuvo reporte de robo, las autoridades nos ayudaron a resguardar el camión, pero el equipo no se ha recuperado.

“Para nosotros es importante porque, si alguien lo ve, podría ayudarnos porque se siente mucha impotencia, es tremendamente triste porque esto va mucho más allá del dinero”, afirmó José Luis Roma, vocalista del grupo.

La noche del incidente, el 26 de diciembre del 2019, un camión que llevaba su equipo fue asaltado a un kilómetro de Villagrán, Guanajuato. Luego, el dúo musical, formado también por Raúl Roma, lo denunció en sus redes sociales, resaltando que con ésta ya era la segunda vez que sufrían un robo en carretera.

A pesar del mal momento, José Luis aseguró que no temen volver a viajar para presentarse en cualquier lugar de la República.

“No podemos decir que ya no vamos a cantar, pero me parece que hay que tomar muchas precauciones, no nada más nosotros, sino todos, porque las carreteras del país están peor que nunca, pero no por eso vamos a tener miedo.

“Lo que a nosotros nos preocupa son los instrumentos de nuestros músicos, ingenieros, iluminadores y amigos que muchos viven al día”, dijo el artista.