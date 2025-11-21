España avanza a semifinales de Copa Davis tras dramático triunfo en dobles

Granollers y Martínez sellaron el pase español, mientras Argentina quedó eliminada tras perder un intenso duelo de dobles frente a Alemania en Bolonia

Marcel Granollers, y su compañero de equipo Pedro Martínez, juegan contra Tomáa Machá y su compañero de equipo Jakub Menaík, durante un juego de dobles de cuartos de final de la Copa Davis entre España y la República Checa, en Bolonia, Italia, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Photo/Luca Bruno)

BOLONIA, Italia.- Marcel Granollers y Pedro Martínez se combinaron para vencer a Tomas Machac y Jakub Mensik en el partido decisivo de dobles, y España superó el jueves a República Checa para alcanzar las semifinales de la Copa Davis con una victoria de 2-1.

Ya en la madrugada del viernes, Argentina naufragó tras un dramático duelo de dobles en el que dilapidó tres match points.

Granollers y Martínez se destacaron en ausencia del número uno del mundo Carlos Alcaraz, seis veces campeón de torneos del Grand Slam, quien se retiró del equipo español debido a una lesión de isquiotibiales.

España, que no había alcanzado las semifinales desde 2019, cuando ganó su último de seis títulos de la Copa Davis, se enfrentará a Alemania, número dos, que derrotó a Argentina por 2-1.

Kevin Krawietz y Tim Puetz superaron a Andrés Molteni y Horacio Zeballos en un desempate en el tercer set del partido decisivo de dobles para darle a Alemania la victoria en los cuartos de final.

Argentina intentaba ganar su 100ª serie de la Copa Davis.

España remonta

Granollers y Martínez aseguraron el pase a semifinales al ganar el partido de dobles por 7-6 (8), 7-6 (8) en la SuperTennis Arena.

Mensik, joven de 20 años, logró 20 aces en su camino para vencer al veterano Pablo Carreño Busta por 7-5, 6-4, dando la ventaja al equipo checo. Jaume Munar ganó su primer partido individual de la Copa Davis para España al derrotar al 17mo Jiri Lehecka por 6-3, 6-4.

“Tenía mucha confianza en mi tenis” , dijo Munar. “No importa quién esté frente a mí. Tenía gran confianza en mí mismo y eso es lo principal”.

Los checos, cuartos cabezas de serie, intentaban regresar a las semifinales por primera vez desde 2014.

Argentina, sólo cerca

Tomas Martin Etcheverry puso a Argentina por delante tras lograr 23 aces para vencer a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3), 7-6 (7), pero el tercero del ranking Alexander Zverev igualó para Alemania al derrotar al 21ro Francisco Cerúndolo 6-4, 7-6 (3).

En el duelo de dobles, Krawietz y Puetz remontaron para ganar 4-6, 6-4, 7-6 (10). Ambos equipos desperdiciaron puntos de partido.

Argentina buscaba alcanzar las semifinales por primera vez desde que ganó la competición en 2016. Alemania fue semifinalista el año pasado.

Italia, número uno del mundo y que busca un tercer título consecutivo y el cuarto en total, se enfrenta a Bélgica en la otra semifinal. Los italianos están sin el segundo del escalafón Jannik Sinner, quien está descansando.

Las Finales de la Copa Davis en Bolonia son la sexta edición del evento renovado que corona a un campeón en un sitio neutral.