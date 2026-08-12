Escalan precios del limón y chile serrano en el martes de mercado

Huevo sigue a costos accesibles, en el martes de mercado

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene costos accesibles que van desde los 47 hasta los 66 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano sube de 37 a 40 pesos el kilo.

En cuanto al limón escaló de 45 a 46 pesos el kilo, el chile serrano pasó de 33 a 49 pesos el kilo y el chile jalapeño pasó de 25 a 23 pesos el kilo.

Respecto al tomate, se mantiene a 9 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca sigue a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, repiten su valor a 40 pesos el kilo y, el aguacate, a 70 pesos el kilo.

La papaya pasa de 44 a 45 pesos el kilo y la piña sube de 22 a 30 pesos el kilo.