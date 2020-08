Es Rafa Márquez DT del Alcalá Cadete A

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex jugador mexicano Rafael Márquez fue anunciado como entrenador del Cadete A (Sub 16) del Alcalá para la próxima temporada.

“Es una bonita oportunidad de la que estoy muy agradecido. He tenido un recibimiento muy cálido en un proyecto con el que me siento muy comprometido y al que llego con el ánimo de poder ayudar y ofrecer toda mi experiencia de antes como jugador, y de ahora como entrenador. Un proyecto deportivo que afronto con todas las ganas de aprender e iniciar una nueva carrera como entrenador. Ojalá pueda ayudar a conseguir objetivos y metas importantes para este club”, dijo el ex jugador del Atlas, León y Barcelona.

Márquez, que ya probó ser directivo en México, da sus primeros pasos como entrenador.

El cinco veces mundialista con el Tri se prepara para la obtención de su título UEFA Pro de entrenador.

Márquez fue presentado en la Sala de Prensa del Estadio Municipal del Val de Alcalá de Henares por el presidente y el Director Deportivo y entrenador del primer equipo, Jorge Martín de San Pablo.