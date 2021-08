Es oficial: no habrá Stranger Things en 2021

GUADALAJARA.-Los fanáticos de Stranger Things deberán esperar, pues no habrá nuevos episodios de la serie en 2021.

Netflix lanzó este viernes un nuevo tráiler de 30 segundos sobre la próxima temporada de la popular serie sobrenatural, que confirmó que esta debutará en 2022, al menos dos y medio años después del lanzamiento de la tercera temporada, en julio de 2019.

El nuevo adelanto presenta momentos clásicos de las primeras tres temporadas de Stranger Things, mezclados con miradas rápidas a las imágenes de la temporada cuatro, que incluyen un vistazo del nuevo monstruo, un parque de diversiones y un reloj viejo y terrorífico.

El primer tráiler de la cuarta entrega, lanzado el 14 de febrero de 2020, mostró el regreso de Hopper, interpretado por David Harbour. El segundo tráiler, enfocado en Once, lanzado en mayo pasado, insinuó el rumorado regreso del Dr. Martin Brenner, interpretado por Matthew Modine.

El productor Shawn Levy explicó recientemente que pasaron los últimos meses filmando en Georgia, Lituania y Nuevo México.

“Basta decir que la temporada 4 se está retrasando. Es visual y narrativamente muy ambiciosa, mucho más que las tres temporadas anteriores”, le dijo a Variety.

Un mes después de que Stranger Things inició la producción en la temporada cuatro, en febrero de 2020, se suspendió a causa de la evolución de la pandemia de Coronavirus. Se reanudó en septiembre pasado.

Los nuevos miembros del reparto son Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South) y Grace Van Dien (The Village).

Los protagonistas de la serie continúan siendo Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Priah Ferguson.

Creada por Matt y Ross Duffer, Stranger Things es producida por Monkey Massacre Productions y 21 Laps Entertainment.

Los hermanos gemelos se desempeñan como escritores, directores, productores ejecutivos y showrunners de la serie junto con el productor y director ejecutivo Shawn Levy y el productor ejecutivo Dan Cohen.

El tráiler está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YrwcTu-0cgA