Es Nuevo Laredo ejemplo nacional en finanzas públicas; ratifica Fitch Ratings calificación crediticia AAA

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal expresó que este reconocimiento crediticio se logra gracias a una administración fiscal disciplinada y políticas enfocadas en fortalecer los ingresos propios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El municipio de Nuevo Laredo fue reconocido nuevamente por su solidez financiera al recibir la ratificación de la calificación crediticia AAA a nivel nacional e internacional por parte de Fitch Ratings, la máxima categoría que otorga la agencia calificadora. La distinción fue entregada a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Con este resultado, Nuevo Laredo se posiciona como la segunda ciudad a nivel nacional solo por debajo de San Pedro Garza García, Nuevo León con la mejor calificación crediticia en México, al mismo nivel que el Gobierno Federal.

Durante los años 2024 y 2025, el municipio ha demostrado un manejo responsable y eficiente de sus finanzas públicas, consolidándose como una de las ciudades fronterizas más dinámicas y estratégicas del país.

Al respecto, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal expresó que este reconocimiento crediticio se logra gracias a una administración fiscal disciplinada y políticas enfocadas en fortalecer los ingresos propios, la ciudad ha mantenido estabilidad económica, además de impulsar proyectos prioritarios en infraestructura, desarrollo social, económico y educativo.

“Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto de una administración responsable y de una ciudadanía comprometida. Nuevo Laredo se consolida como una ciudad con finanzas sanas, con capacidad para invertir en el desarrollo y bienestar de nuestra gente, y con la fortaleza necesaria para seguir atrayendo inversión nacional e internacional.”, destacó la presidenta.

La máxima calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings responde al cumplimiento de estándares globales de excelencia, entre ellos la disciplina fiscal, sostenibilidad de la deuda, eficiencia recaudatoria, gestión de liquidez y el entorno económico estable.

En Nuevo Laredo, estos criterios se han convertido en acciones concretas como la reducción de deudas heredadas, modernización catastral, digitalización de servicios, rendición de cuentas y una inversión estratégica en obra pública, servicios de calidad, educación y programas sociales.

“Como el principal puerto terrestre de América Latina, hemos capitalizado esta ventaja geográfica para atraer inversiones que generan empleos de calidad, innovación tecnológica y desarrollo integral. La transparencia en el manejo de recursos públicos y la certidumbre jurídica son, hoy más que nunca, sellos distintivos que refuerzan nuestra posición como aliado estratégico del comercio global”, aseguró la alcaldesa.

Durante la entrega, Diego Norberto Estrada, director asociado de Fitch Ratings, destacó el alcance de la calificación de Nuevo Laredo a nivel internacional.

“El perfil crediticio individual de Nuevo Laredo está muy por encima de muchas ciudades latinoamericanas y casi al mismo nivel que ciudades europeas. Puede compararse con ciudades como Madrid o Milán, algunos estados de Canadá, e incluso supera a capitales latinoamericanas como Bogotá y Lima”, afirmó.

Estrada también destacó las fortalezas financieras de Nuevo Laredo entre las que destacan la alta capacidad de captación de ingresos propios, la solvencia fiscal y liquidez para atender compromisos de operación e inversión, la estabilidad en la calificación crediticia que permite acceder a financiamientos en condiciones favorables y mayor capacidad de inversión en obra pública, infraestructura vial y servicios municipales.

La presidenta municipal refrendó el compromiso de su gobierno de mantener finanzas sanas y transparentes.

“Continuaremos implementando políticas públicas basadas en eficiencia, rendición de cuentas y uso estratégico de los recursos, con un principio irrenunciable: no permitiremos que decisiones financieras irresponsables empeñen el futuro de Nuevo Laredo. Nuestro compromiso es garantizar un presente estable y un futuro más próspero para todas y todos”, finalizó.

Con esta ratificación, Nuevo Laredo se consolida como un referente nacional en responsabilidad financiera y eficiencia administrativa, enviando un mensaje de confianza y certidumbre a ciudadanos, inversionistas y organismos internacionales.