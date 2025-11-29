El Dólar
Es hoy la jornada especial de vacunación Drive Thru por parte del Municipio

De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Monumento a Fundadores

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Municipal recordó a la ciudadanía que este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo una jornada especial de vacunación Drive Thru, con el objetivo de reforzar la protección de la población durante la temporada invernal.

 

En esta campaña se aplicarán dosis contra influenza, disponibles para personas a partir de los 6 meses de edad, así como vacunas contra neumococo, dirigidas a adultos mayores de 60 años. La aplicación será completamente gratuita.

 

La jornada se realizará de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Monumento a Fundadores, ubicado en Av. Vicente Guerrero s/n y Héroe de Nacataz, Fraccionamiento Ojo Caliente. Al tratarse de un formato Drive Thru, los asistentes podrán recibir la vacuna sin bajar de su vehículo, lo que hace el proceso más rápido y seguro.

 

El Gobierno Municipal hizo un llamado a las familias para que aprovechen esta oportunidad de vacunarse y protegerse durante el invierno, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de todos los neolaredenses.

