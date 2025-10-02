Es hoy el programa Presidencia Cerquita de Ti en las colonias La Joya y La Sandía

Habrá consulta médica, vacunas para tus mascotas y trámites gratis

Nuevo Laredo, Tam.- Este jueves 2 de octubre, las colonias La Joya y La Sandía recibirán el programa Presidencia Cerquita de Ti, una estrategia del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que acerca a la ciudadanía los servicios y apoyos sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la calle Esmeralda, entre Victoria y Diamante, donde se instalarán módulos de atención ciudadana, salud, asistencia social y trámites gratuitos.

Entre los principales beneficios, la población podrá acceder a:

Consultas médicas, dentales, nutricionales y psicológicas sin costo.

Vacunación y desparasitación de mascotas.

Asesorías legales y expedición de documentos oficiales.

Entrega de apoyos alimentarios.

Inscripciones a talleres culturales y deportivos.

Corte de cabello gratuito.

Trámite de tarjetas de descuentos.

Servicios del DIF, incluyendo credenciales y programas de protección a niñas, niños y adolescentes.

Además, el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo ofrecerá asesorías jurídicas gratuitas para todos los interesados.

Con este programa, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, llevando soluciones directas a las colonias y facilitando el acceso a la salud, la justicia y el bienestar social.