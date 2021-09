Es CR7 el máximo anotador de selecciones

PORTUGAL.- Cristiano Ronaldo ya es el máximo anotador de selecciones.

El delantero luso marcó un doblete en la victoria de Portugal 2-1 sobre Irlanda por las Eliminatorias a Qatar 2022 para llegar a los 111 goles y con ello rebasar la marca del iraní Ali Daei, la cual era de 109 dianas y existía desde marzo del 2006.

El primer gol, que le valió el récord, llegó al minuto 89′ y fue gracias a un cabezazo. La anotación trajo tranquilidad para Cristiano pues al minuto 15 falló un penal, bien atajado por el arquero Gavin Bazunu, quien al 87′ otra vez evitó su anotación al desviar un tiro libre.

La segunda anotación del ahora jugador del Manchester United fue sobre el tiempo agregado también de cabeza, al rematar un centro de Joao Mario.

El doblete también sirvió para mantener el paso firme de Portugal a Qatar 2022. El representativo luso llegó a 10 puntos en el primer lugar del Grupo A, seguido de Serbia (7), Luxemburgo (6) e Irlanda y Azerbaiyán al fondo sin unidades.

El siguiente partido de Portugal será el 7 de septiembre cuando visite a Azerbaiyán, una nueva oportunidad para que Cristiano alargue el nuevo récord que obtuvo en su brillante carrera.

📕 Rewriting the record books is simply not enough for @Cristiano. The insatiable megastar hits an 11th-hour double to turn defeat into victory for Portugal 🤩

🤔 The greatest player in football history?@selecaoportugal | #WCQ pic.twitter.com/fhOxuhAn5l

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 1, 2021