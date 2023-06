Es Aptiv uno de los lugares de trabajo más queridos

NUEVO LAREDO, TAM.- Aptiv, compañía irlandesa de tecnología que da empleo a más de 75 mil personas en México, fue certificada como una de las 100 empresas donde sus empleados son más felices y están más satisfechos en el trabajo.

Aptiv obtuvo la certificación Most Loved Workplaces® (Lugares de Trabajo más Queridos) gracias a la investigación y el análisis de Best Practice Institute (BPI), el cual genera el Índice de Amor al Trabajo (Love of Workplace Index), que se obtiene de encuestar a los empleados en torno a su satisfacción y sentimientos hacia el nivel de respeto, colaboración, apoyo y sentido de pertenencia que sienten dentro de la empresa.

“La certificación de Aptiv como Most Loved Workplace® es un testimonio de nuestra cultura y valores compartidos en toda la organización”, dijo Obed Louissaint, Vicepresidente Senior y Director de Personal.

“Nuestra gente es nuestro mayor activo y no solo vemos el mundo de forma diferente, sino que trabajamos para cambiarlo”.

Aptiv ha sido certificada como Most Loved Workplace® porque se esfuerza por fomentar una cultura que valora la diversidad de orígenes y un entorno inclusivo, prioriza la seguridad de nuestra gente, reconoce que el desarrollo del talento es un proceso continuo invirtiendo en cada etapa de sus carreras, y crea y mantiene una atmósfera donde prospera la innovación.

“Nuestros valores sirven como denominador común para unir a nuestra diversa plantilla. Estamos constantemente aprendiendo y creciendo juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos”, dijo Arturo Alvarez, Presidente de EDS Global y Presidente de Aptiv Latinoamérica.

“Nuestra gente se siente inspirada no sólo por nuestra ambiciosa misión, sino también por nuestra capacidad para hacer realidad esas ambiciones”.

México fue uno de los cuatro sitios de operaciones de Aptiv certificados por Best Practice Institute de entre 175 empresas alrededor del mundo.

“Aptiv me ha dado la oportunidad de aplicar mis conocimientos, de innovar, de crear, y realmente de crecer”, aseguró Erika Espinosa, Gerente de Proyectos en el Centro Técnico de México en Ciudad Juárez.

“Creo si eres una persona con espíritu innovador, con hambre de aprender, con pasión por lo que haces, definitivamente Aptiv es tu lugar”, añadió la ingeniero que desde su ingreso a Aptiv en 1996 ha ocupado varios puestos con gran exposición en proyectos mundiales.

“Empecé con Most Loved Workplaces inspirado por mi comunidad de personas que sitúan conscientemente el aprecio por sus empleados en el centro de su modelo de negocio”, dijo Louis Carter, fundador y CEO de BPI y psicólogo social/organizacional, líder de pensamiento, emprendedor y autor. El libro de Carter, “In Great Company: How to Spark Peak Performance by Creating an Emotionally Connected Workplace”, identifica las áreas específicas necesarias para convertirse en una organización muy respetada y reputada en la que la gente adora trabajar con los demás: un Most Loved Workplace.

Con el respaldo de BPI, en su investigación original que creó los criterios MLW, Most Loved Workplaces encuestó a más de 175 empresas y más de 3 mil ejecutivos de Estados Unidos, Oriente Medio/Norte de África y el Sudeste Asiático.

El 94% de los encuestados afirmaron que trabajaban entre tres y cuatro veces más en una empresa que les gustaba y el 95% afirmó que permanecían en ella.

La certificación Most Loved Workplaces es el método más válido para determinar la experiencia de los empleados y reconocer un gran lugar de trabajo.