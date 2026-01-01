Envía Carmen Lilia Canturosas mensaje de Año Nuevo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del inicio de un nuevo año, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dirigió un mensaje de Año Nuevo a todas las familias neolaredenses, en el que agradeció la confianza ciudadana y reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo, el bienestar y la transformación de la ciudad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa destacó que Nuevo Laredo está por comenzar una nueva etapa llena de oportunidades, producto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.

“Cada avance ha sido posible por ustedes: por su esfuerzo, su valentía y su amor por nuestra tierra. El próximo año será el momento de redoblar el paso, abrir nuevas rutas de progreso y demostrar que en Nuevo Laredo siempre vamos por más”, señaló.

Canturosas Villarreal señaló que el próximo año será un periodo para redoblar esfuerzos, abrir nuevas rutas de progreso y demostrar que Nuevo Laredo siempre aspira a más, consolidándose como una ciudad de oportunidades para todas y todos. Subrayó la importancia de seguir trabajando unidos para generar mejores condiciones de desarrollo, especialmente para las nuevas generaciones.

La presidenta municipal expresó su deseo de que el Año Nuevo traiga prosperidad, salud y alegría a cada hogar, y que las niñas, niños y jóvenes encuentren más caminos para crecer, prepararse y triunfar en su propia ciudad; reiteró que su compromiso con Nuevo Laredo es inquebrantable y mantendrá su política de cercanía con el ciudadano para servir con dedicación a la comunidad.

“Mi compromiso sigue firme. Aquí estoy, atenta, lista para escuchar y servir con dedicación a esta tierra de oportunidades. Porque cuando Nuevo Laredo avanza, impulsa la fuerza y el rumbo de todo Tamaulipas y seguiremos haciéndolo, juntos y con determinación”, afirmó.

