Entregará CREDE mil 840 bonos a jubilados a partir de este miércoles

Será de 8 de la mañana a 3 de la tarde, afirma César Bolaños Hernández

Nuevo Laredo, Tam.– El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, dio a conocer que los días 17, 18 y 19 de diciembre, estarán entregando el pago del bono a jubilados de la educación, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en las propias instalaciones del CREDE.

“Como siempre lo hemos dicho: nuestro compromiso es con los alumnos y, sin duda, con nuestros maestros. Por ello estaremos trabajando las fechas antes mencionadas en la entrega de este bono a jubilados, que sabemos también es muy esperado por nuestros maestros jubilados”, precisó Bolaños Hernández.

De acuerdo al jefe del CREDE, se tiene programada la entrega de 1,840 cheques para igual número de maestros jubilados, destacando que a pesar que solo se programaron oficialmente 3 fechas, no dejarán de recibir a los jubilados hasta entregar cada uno de los pagos.

Los requisitos para la entrega de los cheques, son: identificación vigente del INE, en original y dos copias, éstas del beneficiario.

En caso de que el beneficiario no pueda presentarse personalmente, la persona que acuda en su representación deberá entregar la siguiente documentación: dos copias de identificación oficial (INE) del beneficiario, comprobante de pago del beneficiario y copia de la identificación oficial (INE) de la persona que realizará el trámite.