Entregan Ex A UAT 76 becas

NUEVO LAREDO, TAM.– La Asociación de Ex A UAT de Nuevo Laredo, llevó a cabo de manera virtual la entrega de 63 becas para alumnos de comercio y 13 para alumnos de enfermería, para las inscripciones del periodo Agosto-Diciembre del 2021 en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales así como de la Facultad de Enfermería, alcanzando ya un total de 340 becas, para igual número de estudiantes.

“Desde la fundación de EX A UAT NLDO, en el 2018, entre los múltiples objetivos que nos propusimos, resalta principalmente el apoyar a los alumnos de escasos recursos económicos para que continuaran estudiando una carrera profesional y no pasaran a las filas de la deserción escolar por falta de pago de su inscripción universitaria y con mucho gusto les comunico que en el actual semestre escolar cubrimos el importe de 63 becas para Comercio y 13 de Enfermería dando un total de 76 y un acumulado de 340 becas desde que iniciamos la Asociación de EX A UAT NLDO”, resaltó Baltazar Hinojosa Alarcón, presidente de dicha Asociación.

Así mismo agradeció a René Salinas Salinas, Director de la UAT, y a la Dra. Selene Alarcón Luna, Directora de la Facultad de Enfermería, por sus múltiples atenciones que han tenido en las diversas gestiones que se han realizado a favor de la comunidad universitaria.

“Quiero compartir con todos ustedes que no ha sido tarea fácil el camino trazado y que a pesar de la pandemia y otras adversidades que han impactado la situación económica, y en virtud de la confianza que hemos generado y gracias al apoyo de algunos empresarios y de la sociedad en general con donaciones económicas y aunado a la creatividad y diversos eventos, hemos podido obtener recursos para crear el fondo de becas, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos”, mencionó.

Por su parte René Salinas, director de la UAT, agradeció a todos los miembros de la asociación, por su notable y desinteresada labor de conseguir recursos para seguir brindando seguridad a los estudiantes y no dejen abajo sus sueños de tener una carrera universitaria, y menos por cuestiones económicas desistan de dichos sueños.

Para concluir, Baltazar Hinojosa exhortó a los estudiantes a que sigan dando lo mejor de ellos, para que lleguen a concluir sus carreras y puedan llegar a ser unos profesionales competitivos. ¿Y por qué no, más adelante ser miembros de la asociación y continuar ayudando a otros jóvenes como ellos en la actualidad?