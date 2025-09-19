El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Encuentran a hombre sin vida en avanzado estado de descomposición

Familiares hallaron el cuerpo de Jesús “G”, de 63 años, en su vivienda; autoridades realizan autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado por sus familiares en una vivienda de la colonia Granjas Regina, al sur de esta frontera.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado cerca del crucero de las calles Terranova y Análoga, donde autoridades confirmaron el deceso de Jesús “G”, de 63 años.

De acuerdo con el reporte, el descubrimiento fue realizado por su hijo, Antonio de Jesús “G”, de 43 años, quien declaró que su padre consumía alcohol de manera habitual, aunque desconocía que padeciera alguna enfermedad grave.

El testigo relató que la última vez que tuvo contacto con él fue el sábado 13 de septiembre. Al notar su ausencia en el trabajo y no lograr comunicarse, decidió acudir a su domicilio, donde lamentablemente lo encontró sin vida.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para procesar la escena y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

¿Cuánto por un matcha? Precios del popular té en polvo se disparan por demanda global
Descubren en Ecuador insectos prehistóricos en ámbar de hace 112 millones de años

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.