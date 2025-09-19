Encuentran a hombre sin vida en avanzado estado de descomposición

Familiares hallaron el cuerpo de Jesús “G”, de 63 años, en su vivienda; autoridades realizan autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado por sus familiares en una vivienda de la colonia Granjas Regina, al sur de esta frontera.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado cerca del crucero de las calles Terranova y Análoga, donde autoridades confirmaron el deceso de Jesús “G”, de 63 años.

De acuerdo con el reporte, el descubrimiento fue realizado por su hijo, Antonio de Jesús “G”, de 43 años, quien declaró que su padre consumía alcohol de manera habitual, aunque desconocía que padeciera alguna enfermedad grave.

El testigo relató que la última vez que tuvo contacto con él fue el sábado 13 de septiembre. Al notar su ausencia en el trabajo y no lograr comunicarse, decidió acudir a su domicilio, donde lamentablemente lo encontró sin vida.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para procesar la escena y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se le practicará la autopsia correspondiente.