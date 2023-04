Encausan en Texas a segundo adolescente por secuestro de migrantes

Agentes del FBI en la escena de un tiroteo, el 23 de marzo de 2023, en el norte de Houston. (Ralph Green/Houston Chronicle via AP, Archivo)

HOUSTON, TX.- Un segundo adolescente ha sido encausado por el secuestro de varios migrantes y supuestamente mantenerlos cautivos durante varios días en un hotel de Houston antes de ser rescatados por agentes del FBI durante un enfrentamiento en el que otro sospechoso murió baleado, informaron las autoridades el lunes.

Demarcus Celestine, de 17 años, fue acusado el sábado con tres cargos de secuestro agravado, según registros de la corte.

La oficina del FBI en Houston dio a conocer la detención el lunes mediante un tuit, en el cual se indicó que Celestine fue arrestado por agentes del FBI y de la policía del condado de Harris en Houston.

A Celestine, quien compareció el lunes ante el tribunal, se le fijaron fianzas por un total de 300.000 dólares.

Un abogado de Celestine no respondió de momento una llamada y un email en busca de comentarios.

Las autoridades aseguran que el secuestro comenzó el 18 de marzo en el vecino condado de Waller, cuando los tres migrantes, quienes habían ingresado sin autorización a Estados Unidos, circulaban por la autopista interestatal 10, donde fueron interceptados y obligados a salir de su vehículo.

Se presume que la persona que conducía el vehículo llamó al número de emergencias 911 e informó al Departamento de Policía del Condado Waller sobre el secuestro, indicaron las autoridades. La policía del condado colaboró posteriormente con el FBI para localizar a los migrantes.

Los fiscales afirman que Celestine llevó a punta de pistola a los migrantes — dos mujeres y un hombre — hasta un hotel en el norte de Houston “donde los retuvo bajo amenaza de muerte por arma de fuego, enviando mensajes a sus familiares para que le dieran dinero a cambio de su liberación”, según registros de la corte.

Celestine, junto con otros dos sospechosos, está acusado de “usar violencia física” en contra de los migrantes, que fueron retenidos durante varios días.

Una persona al tanto del asunto había dicho previamente a The Associated Press que los secuestradores recibieron un pago, pero que después pidieron más dinero. La persona, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a tocar el caso de manera pública, también declaró que en algún momento los secuestradores le enviaron a la familia de uno los migrantes un video en el que aparecían golpeando a un hombre mayor.

Agentes del FBI rescataron a los migrantes en el hotel el 23 de marzo, cinco días después de que fueron secuestrados. Uno de los sospechosos, quien posteriormente fue identificado como Alberto Montes II, de 20 años, falleció baleado. Los padres de Montes declararon hace unos días a la cadena KTRK que aún buscan respuestas de las autoridades sobre por qué su hijo murió baleado. La investigación del FBI sobre el tiroteo permanece abierta, dijo el portavoz de la agencia Connor Hagan.

Otro sospechoso, Josiah Jackson, de 17 años, ha sido acusado con dos cargos de secuestro agravado. Jackson permanecía encarcelado y se le fijaron fianzas por un total de 200.000 dólares.